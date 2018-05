Muchos llaman Forex la bolsa de valores, pero esto no es del todo cierto. A diferencia de las bolsas de valores, Forex funciona día y noche, porque los bancos mundiales se encuentran en diferentes zonas horarias. Además, la divisa no está ligado a ningún lugar en particular – un mercado virtual, y se reproduce desde cualquier parte del mundo – desde México, Rusia, los Estados Unidos o en la playa en Bali: lo más importante, tener acceso a Internet. El tipo de cambio cambia constantemente, es sobre este hecho que se basa la idea de jugar en el mercado Forex internacional. Por ejemplo, si Usted compra un euro por $ 1.2, y al día siguiente se va a subir de precio hasta $ 1,3, que se puede vender y obtener ganancias por la suma de $ 0,1. Por supuesto, si hablamos de una cantidad tan pequeña, el ingreso es pequeño, pero si Usted está vendiendo y comprando miles, a continuación, sus ganancias en divisas son muy tangibles. Y Usted puede ganar tanto el aumento y disminución de la tasa de cambio – es decir, ya sea para comprar barato y vender más caro, o vender la divisa a un precio más alto y volver a comprar cuando el precio baja.

https://pxhere.com/ru/photo/756281

Las preguntas comunes sobre el mercado Forex

¿Por dónde empezar? Todo lo que puede necesitar para empezar a jugar en el mercado de divisas Forex es una computadora con acceso a Internet, una plataforma como, por ejemplo, metatrader 4 download, un agente confiable. Puede acceder al comercio solo a través de una empresa de corretaje. A menudo las personas comienzan a jugar al mercado de divisas leyendo solo un par de artículos pequeños en Internet. Pero para navegar por el mundo de las finanzas, esto no es suficiente. Si realmente tiene ganas de hacer de un juego en el mercado de divisas una fuente de ingresos, debe invertir su tiempo y su esfuerzo en su educación. Hoy en día, hay muchas compañías que capacitan y asesoran a traders novatos. Debe leer la literatura especial, visitar seminarios sobre el comercio internacional de los expertos en el mercado de divisas – todo esto puede darle una gran ventaja sobre aquellos que eligen jugar el mercado de valores sin conocer todos los detalles.

https://pxhere.com/ru/photo/1061416

¿Qué puede influir el mercado de divisas?

En los tipos de cambio están influenciados por varios factores:

los cambios en política,

la fuerza mayor (tal como, desastres naturales o accidentes en las grandes empresas, o por ejemplo, los ataques terroristas e incluso las condiciones climáticas),

el desempeño y las políticas de los bancos nacionales,

los rumores, estados de ánimo y las expectativas de los participantes del mercado económico.

Sin embargo, a pesar de todo esto, la divisa es relativamente estable desde la caída de una moneda siempre implica un cambio de rumbo otra, y comerciante experimentado puede tomar ventaja de esto con un considerable beneficio para su bolsillo.