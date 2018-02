El dia 14 – 2018 de febrero mi hijo fue agredido y golpiado en la escuela Western Guilford Middle School de Greesboro NC por un profesor sustituto .y por ese hecho mi hijo fue suspendido por 7 dias por favor pido que se haga justicia The day february 14-2018 My son was hit by his substitute in the WESTERN GUILFORD MIDDLE SCHOOL in Greensboro NC , For this fact my son was suspended for 7 days PLEASE I'M ASKING FOR JUSTICE

Posted by Mayo Corrales on Friday, February 16, 2018