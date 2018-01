Luego de que el Ministerio Público detectará el montaje en los mensajes de Whatsapp presentados por Carabineros como pruebas para la mediática “Operación Huracán” -que terminó con nueve integrantes de la CAM detenidos y posteriormente liberados-, hecho que significó el cierre de la investigación y la apertura de otra para indagar a los autores del ilícito, se ha generado un debate respecto del actuar de las fuerzas policiales en la región de La Araucanía.

Así mientras el general de Carabineros negaba cualquier tipo de montajes y respaldaba el actuar de los funcionarios, desde distintos sectores emergen las demandas para aclarar los hechos y sancionar, judicial y políticamente, a los responsables.

Buena parte de los dardos apuntan al subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, quien en septiembre y octubre pasado ocupó buena parte de los espacios en prensa para dar cuenta de la labor policial en la “lucha contra el terrorismo” en la zona.

En conversación con El Ciudadano, el diputado Hugo Gutiérrez (PC), sostiene que Aleuy “es uno de los principales responsables de haber llevado adelante la operación Huracán”, y recalca que “debe asumir la responsabilidad política de las consecuencias de estos hechos, ya que se generaron pruebas falsas para inculpar a esta gente”.

“Esto, guardando las dimensiones, se parece mucho a lo que Felipe González hizo con las GAL en su lucha contra ETA, donde ocupó todo el poder del Estado en ese propósito. Incluso actividades ilícitas“, recalcó Gutiérrez a la hora de calificar el actuar de la autoridad de gobierno.

¿Qué opinión le merece este escándalo de la inteligencia de Carabineros?

Me parece que es uno de los montajes más graves que hemos sido testigos, involucrando a los principales dirigentes de la CAM en acciones terroristas. Es de tal dimensión la gravedad, que no sólo merecen una sanción administrativa los carabineros involucrados, sino que sanciones penales drásticas. No es posible que se estén prefabricando pruebas para que se condene a personas inocentes, eso sucede cuando la democracia ha sido incapaz que los derechos esenciales de las personas sean resguardados.

Pero este no es el primer montaje que hemos visto en los últimos años

Tenemos variados montajes, desde los realizados por el fiscal Peña… estamos llenos de montaje. Basta recordar el de la USACH cuando acusaban a estudiantes de ocultar armas. Era una tontera pero igual los muchachos pasaron por la cárcel.

¿Será que se volvió una practica habitual?

Espero que no. Pero por lo mismo, que decían que estos antecedentes que le entregaron al fiscal en Temuco fueron usados en otro juicio, donde había sido condenada gente. Entonces hay que revisar esos juicios donde se usaron estas pruebas falsas.

¿Qué responsabilidad le cae al gobierno en esta pasada?

¿Lo ve posible en las casi tres semanas que le quedan en el cargo?

Bueno, es que la responsabilidad penal está ahí, a la vuelta de la esquina.

¿La presidenta Bachelet debe tomar cartas en el asunto?

A mi me parece que Aleuy ha cometido muchos errores en esta materia. Ha tratado de dárselas de inteligente en materias para las que no estaba preparado. La “inteligencia” de Carabineros fue más viva que él. En el fondo el subsecretario también fue embaucado, apareciendo a la cabeza de la persecución de la CAM con pruebas prefabricadas y eso es muy grave.

¿Ahora dentro de Carabineros también debe realizarse un proceso de revisión de sus labores?

Lo que corresponde ahora es que los abogados de todos los mapuches que hayan sido condenados en virtud de pruebas falsas o sospechosas deben solicitar la revisión de las causas, porque estás pruebas, como dice el general Blu, ya habían sido usadas, lo que es muy grave. Pudieron condenar a mapuche en virtud de pruebas falsas. El mando debe tomar medidas drásticas con el oficial a cargo de la inteligencia policial, no es posible tolerar este tipo de cosas. No es posible que se estén prefabricando pruebas para enjuiciar a nadie, toda persona tiene el derecho a aser condenado con pruebas verdaderas.

Esto es un golpe a la democracia, hace recordar otros tiempos

Esto no tiene símil con la dictadura, porque era esos tiempos eran más terribles. Yo creo que Aleuy puso como objetivo desmantelar a la CAM y en ese objetivo no trepidaron en generar las condiciones para lograrlo, aunque fuera a través de ilícitos. Esto, guardando las dimensiones, se parece mucho a lo que Felipe González hizo con las GAL en su lucha contra ETA, donde ocupó todo el poder del Estado en ese propósito. Incluso actividades ilícitas.

¿La reacción de las autoridades debiera ser rápida a la hora de las sanciones?

Debiera serlo y condenar toda la premura de los latifundistas, empresas forestales de la novena región donde ellos no condenan que se persigan a personas que fueron condenadas con pruebas falsas. Ahí se ve la verdadera cara de la derecha, que con tal de desarticular a cualquier grupo que a ellos no les guste y que el Estado actúe de forma irregular a ellos no les molesta. Ellos saben bien de eso, en los años de la dictadura actuaban de la misma forma. Hasta ahora no he escuchado condenas de la derecha a la actuación de la inteligencia de Carabineros.

Este es un nuevo golpe a las instituciones, ¿cómo se sacan el barro?

Es complejo, porque son las mismas instituciones las que dan cuenta del ilícito. Es la Corte Suprema la que presenta los hechos y su gravedad. La institucionalidad logró reaccionar y hay que pedir explicaciones incluso a Piñera, quien estigmatizó al máximo tribunal por otorgar la libertad a los mapuche detenidos en esta operación. Él le debe una explicación a la Corte Suprema, porque la rigurosa actuación del tribunal impidió mayores consecuencias del actuar de Carabineros.