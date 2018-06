Este viernes se repitieron en varias ciudades españolas protestas contra la liberación bajo fianza del grupo de sujetos autodenominados como La Manada. Se trata de los cinco involucrados en la violación de una joven en las festividades de los sanfermines en el año 2016.

La insólita determinación de la Audiencia de Navarra ni siquiera tomó en cuenta que cuatro de los miembros de La Manada son investigados en un juzgado de la región de Córdoba, por otra agresión sexual.

Peor aún, aseguran desconocer cuál es la situación en que se encuentra la instrucción de esta causa, mas allá de que se inició en el mes de octubre de 2016.

Conozcamos este caso que conmocionó a España por sus implicaciones humanas y jurídicas:

07 de julio de 2016

La policía detiene en Pamplona a cinco personas, horas después de una violación múltiple a una joven de 18 años en la madrugada del 7 de julio. Las detenciones se produjeron en dos lugares distintos: cuatro de los presuntos agresores fueron localizados en la plaza de toros de la ciudad, y el último arrestado en el interior de un turismo.

Los individuos, procedentes de Sevilla y autodenominados como La Manada, grabaron los hechos, para los que se “valieron de su superioridad física”. Días más tarde, el juez los envió a prisión provisional comunicada y sin fianza y les imputó los delitos de agresión sexual y robo con violencia.

26 de abril de 2017

Los cinco implicados se sentaron en el banquillo. Terminada la fase de instrucción del caso, se procedió a la apertura de juicio oral desestimándose la petición de archivo de las actuaciones solicitada por las defensas de los cinco encarcelados. De entre ellos, uno había entrado en la Guardia Civil y había sido destinado a Córdoba. En octubre de 2016, la Audiencia de Navarra había ratificado la decisión del juez instructor de mantener en prisión provisional sin fianza a todos ellos.

08 de septiembre de 2017

La justicia rechazó por segunda vez la puesta en libertad de los cinco acusados. La Audiencia de Navarra denegó la salida de los presuntos agresores por la “existencia de riesgo de fuga y reiteración delictiva”. Con el fallo, la Sección Segunda de la Audiencia ratificó la decisión que había tomado meses antes, desestimando los recursos de súplica presentados por las defensas de los procesados. Además, el tribunal decidió que el juicio se celebrase a puerta cerrada para evitar “perjudicar la intimidad de la víctima y los acusados”.

13 de noviembre de 2017: inicia el juicio

Arranca el juicio con peticiones de cárcel superiores a 20 años. La fiscalía exigió para cada uno de los acusados 22 años. Las peticiones ejercidas por el Ayuntamiento de Pamplona y el Gobierno de Navarra las elevaban a 26 años por cinco delitos continuados de agresión sexual, otro contra la intimidad y un tercero por robo con intimidación. La grabación fue custodiada por el juez instructor para evitar que la difusión de las imágenes provocaran la revictimización de la joven. La supuesta violación, que tuvo lugar en el portal de un edificio, fue filmada en distintos archivos (siete videos) por dos acusados, mientras los demás tomaban fotos.

14 de noviembre de 2017

La víctima declaró que entró en “shock” y “no opuso más resistencia”. En su testimonio, la denunciante afirmó que en ningún caso se trató de una relación consentida y argumentó que no opuso más resistencia física (presentaba lesiones leves) porque entró en “estado de shock”. La declaración de la víctima sucedió días después de que sus presuntos agresores rechazaran los cargos de los que se les imputaba: delito continuado de agresión sexual, robo con intimidación y delito contra la intimidad. Solo uno de ellos admitió haber sustraído el teléfono móvil de la víctima. El juez sí tomó en consideración un informe de la actividad de la denunciante en redes sociales llevado a cabo por unos detectives privados contratados por una de las defensas que siguieron a la joven las semanas posteriores al suceso.

22 de noviembre de 2017

“La Manada” admite que no hubo “consentimiento expreso”. La línea argumental de los cinco encausados siguió la teoría de que el suceso “se trató como una relación consentida”, sin embargo, tres de ellos no supieron aclarar ni concretar de qué manera la víctima expresó dicho consentimiento. Uno de los abogados señaló que “ellos intuyen cuando una mujer quiere o no”. Los acusados apuntaron, además, que la joven afirmó que ella “podía con dos y con cinco”, extremo que no se escucha en las grabaciones.

23 de noviembre de 2017

Juicio visto para sentencia. Tras nueve largas sesiones, el informe de los detectives sobre la víctima fue retirado del sumario por parte del mismo abogado que lo presentó, Jesús Pérez, quien defiende al acusado que es guardia civil, actualmente suspendido. La defensa renunció a los testimonios de varios amigos de La Manada y a la ginecóloga de urgencias “por considerarlos innecesarios”.

27 de noviembre de 2017: Fiscalía ratifica que hubo violencia e intimidación

La Fiscal subrayó que hubo “violencia e intimidación”. El Ministerio Público ratificó su petición de 22 años y 10 meses de prisión para cada uno de los cinco acusados y 100.000 euros de indemnización a la víctima por daños morales. La Fiscal consideró que los hechos “se produjeron sin consentimiento y bajo violencia e intimidación” y estimó que “las pruebas son absolutamente contundentes”.

Sobre la falta de resistencia física, la fiscal consideró que “no había otra opción razonable que dejarse”. Sin embargo, la defensa de La Manada insistió en que la víctima consintió la relación sexual y en su actitud “no se aprecia asco, ni dolor, ni sufrimiento”.

08 de diciembre de 2017

“Al entrar al portal empecé a sentir más miedo”. Una semana después de quedar visto para sentencia el juicio, un medio digital local dio la declaración íntegra de la víctima, que se hizo a puerta cerrada. En ella, la víctima narra los momentos de confusión, el miedo y el desamparo que sintió durante y después de la agresión. “Estaba totalmente en shock, no sabía qué hacer, quería que todo pasara rápido y cerré los ojos para no enterarme de nada”.

26 de abril de 2018

Condenados a nueve años de cárcel por “abuso sexual continuado”. La Audiencia Provincial de Navarra ha rechazado la petición de la fiscalía de agresión sexual (esta pedía 22 años de prisión) y ha condenado a los acusados a nueve años de cárcel por “abuso sexual continuado”, pero no por violación. La decisión judicial ha incluido el voto particular de uno de los magistrados que ha pedido la absolución. Se les ha impuesto, además, cinco años de libertad vigilada y una indemnización a la víctima de 50.000 euros (10.000 cada uno). Durante la lectura del fallo, decenas de manifestantes se han congregado a las puertas de la Audiencia y han coreado lemas como “es violación, no es abuso” o “esta justicia es una mierda”.

21 de junio de 2018

Libertad provisional para los acusados. La Audiencia Provincial de Navarra decreta la libertad provisional, bajo fianza de 6.000 euros, de los cinco miembros de La Manada.

Esta historia ¿continuará?