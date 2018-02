La mañana de este martes, residentes de la costa este de EE.UU. recibieron en sus celulares notificaciones ‘push’ con una falsa alarma sobre un tsunami, enviadas por la aplicación AccuWeather.

El “alerta de tiempo severo” indicaba como fuente al Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés).

La empresa privada AccuWeather culpa al NWS de lo sucedido, afirmando que esa agencia codificó de manera errónea un mensaje de prueba como si fuese una advertencia real, reporta The Herald Tribune.

The alert was supposed to be a monthly Tsunami Warning test but some users received it as an actual warning. 😰 pic.twitter.com/XmrsexxuyV

— Dose (@dose) February 6, 2018