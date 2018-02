En las redes sociales han surgido imágenes desgarradoras tomadas por testigos del tiroteo masivo perpetrado en una escuela secundaria del estado de Florida, en EE.UU.

En uno de los videos se puede observar cómo los miembros de un equipo especial de las fuerzas del orden entran en una de las aulas de la escuela atacada.

Cellphone video shows SWAT team clearing a classroom at Stoneman Douglas High School in Parkland, Florida after shooting leaves at least 17 people dead. https://t.co/NvtVuOndFR pic.twitter.com/S30UkpZk9X — ABC News (@ABC) February 15, 2018

shooting at stoneman douglas high school in Parkland florida (broward county). wish the best to the families who suffered in this pic.twitter.com/GtvFN9Lq2Y — zezima (@AJ_sesh) February 14, 2018

De acuerdo con los medios locales, y tal como hemos reflejado en El Ciudadano, el ataque ha dejado al menos 17 muertos y decenas de heridos.

Por su parte, el sheriff del condado de Broward, por su parte, confirma que hay 14 heridos, mientras que los representantes de la escuela hablan de “numerosas víctimas mortales”, destaca RT en español.

La balacera se registró en la Marory Stoneman Douglas Highschool de Parkland, en el condado de Broward. Durante varios minutos, las autoridades policiales informaron de un “atacante activo” y pidieron que se evacúe todo el área cercana al centro educativo.

Un exalumno, de nombre Nikolas Cruz, es el principal sospechoso de la masacre.

what a time we live in, smh pic.twitter.com/GTe8cbRObe — zezima (@AJ_sesh) February 14, 2018