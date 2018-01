El presidente de EE.UU., Donald Trump, sufrió un lapsus al hablar de la venta a Noruega de unos inexistentes aviones de combate “F-52”.

El hecho ocurrió durante una conferencia de prensa con la primera ministra noruega, Erna Solberg, este miércoles en la Casa Blanca.

Trump hablaba sobre las relaciones comerciales entre los dos países cuando se inventó una nueva aeronave de combate: “En noviembre comenzamos a entregar los primeros aviones de combate F-52 y F-35”, recoge RT en español.

El caso es que Estados Unidos no fabrica ese avión de combate F-52, pues sencillamente no existe.

Tras ello, la Red no perdió oportunidad de burlarse del error del presidente estadounidense, mostrando supuestas imágenes del inventado F-52.

Classified photo of pilot climbing into cockpit of F-52 pic.twitter.com/eU7QBQvBQk

— John Howie (@jhowieii) January 10, 2018