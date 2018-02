En las redes sociales han aparecido imágenes del momento exacto de la aprehensión del tirador Nikolas Cruz, quien mató al menos a 17 personas e hirió a otras 14 en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas Highschool, de Parkland, (Florida, EE.UU.).

El detenido, de 19 años, es un exalumno de dicho centro educativo, a quien con anterioridad se había identificado como una “amenaza” para los demás estudiantes, destaca RT en español.

JUST IN: Video shows police takedown of suspect in South Florida school shooting that left at least 17 people dead. https://t.co/87IoIczHkr pic.twitter.com/GlbnWiM7RV

— ABC News (@ABC) February 15, 2018