El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, amenazó a los inmigrantes que entran ilegalmente a su país cruzando la frontera sur que limita con México, advirtiéndoles que al hacerlo sin autorización pueden ser víctimas de narcotraficantes y traficantes humanos.

Pence dijo en Brasil este martes, en el comienzo de una gira por algunos países de Latinoamerica, que si los centroamericanos están pensando en entrar a su país “deben hacerlo legalmente o abstenerse de intentarlo”.

“También nos enorgullece ser una nación de leyes, y una nación con fronteras internacionales reconocidas y respetadas. Tengo un mensaje para la gente de Centroamérica (…) No arriesguen sus vidas ni las de sus hijos intentando venir a Estados Unidos. Si no pueden venir legalmente, no vengan” indicó.

Trascendió que Pence se reunirá este jueves con los presidentes de Guatemala, Honduras y El Salvador, para discutir el asunto de la inmigración en la frontera sur de Estados Unidos.

Pence se reunió con el presidente de Brasil, Michel Temer y a su salida dijeron que habían hablado extensamente sobre la situación en Venezuela.

Pence y Temer hablaron también sobre cómo fortalecer los lazos comerciales y empresariales entre las dos mayores economías de América.

Se espera que Pence visite el miércoles la ciudad brasileña de Manaos, en la selva amazónica brasileña, donde tiene previsto reunirse con emigrantes procedentes de Venezuela, antes de viajar a Ecuador.