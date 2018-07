John Schnatter, presidente de la franquicia Papa John´s renunció un día después de admitir que dijo insultos racistas.

La compañía que fundó, emitió en un comunicado que en los próximos días será elegido un nuevo presidente luego de la dimisión de Schnatter.

El empresario inició la polémica al referirse como N (nigger o negro de manera despectiva) a una compañía de relaciones públicas que fue diseñada para evitar problemas de relaciones públicas con las personas afrodescendientes.

Forbes, medio de comunicación que realizó la conferencia telefónica que realizó Schnatter, publicó la historia y a las pocas horas se convirtió en viral, por lo que el multimillonario oficializó un comunicado donde se disculpaba por sus comentarios raciales.

Según el medio de comunicación se le preguntó al empresario cómo hacía para lidiar contra la discriminación racial y el hombre usó la palabra despectiva nigger.

“Las noticias que me atribuyen el uso de lenguaje inapropiado e hiriente durante una sesión de capacitación en medios sobre la raza son ciertas“, dijo Schnatter. “Independientemente del contexto, me disculpo. En pocas palabras, el racismo no tiene cabida en nuestra sociedad”.

El alcalde de la ciudad natal del empresario Jeffersonville, Indiana, eliminó su nombre de una casa de campo histórica que había donado $ 800,000 para restaurar.

Después de la donación, Nachand Fieldhouse había sido renombrado en honor de Schnatter en su ciudad natal de Jeffersonville,

El comentario de Schnatter causó indignación en todas las redes sociales y varios grupos pidieron que renunciara a la junta de la Universidad de Louisville antes de que ocurriera. Petición que se cristalizó también con otra notificación.

El propietario de Laundry Service, la empresa de mercadotecnia que trabaja con Schnatter, rescindió su contrato con Papa John’s luego de conocer los comentarios.

El negocio de las franquicias de pizza de Schnatter es internacional, cotiza en bolsa con más de $ 1 mil millones en ventas anuales. Los restaurantes de Papa John’s superan las 4.700 tiendas, 3.500 en los Estados Unidos y más de 1.200 en casi 40 países.

Se desconoce si se iniciará un boicot en contra de los restaurantes.