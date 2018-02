Una polémica ha recorrido las redes después de la aparición de un tuit publicado este martes por el editor del tabloide The Wrap, Jonathan Levine, que volvió a llamar la atención sobre la peculiar manera en la que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se relaciona con su esposa y su hijo menor.

Levine publicó un extracto de un noticiero del canal MSNBC en el que el se ve al mandatario subiendo solo la escalera del avión presidencial bajo un paraguas de gran tamaño, que no comparte ni con su mujer Melania ni tampoco con su hijo Barron.

Donald Trump boards Air Force One in the rain holding a large umbrella — wife and son trail behind pic.twitter.com/esWTEr7lvR

— Jon Levine (@LevineJonathan) February 27, 2018