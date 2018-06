El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, anunció este jueves rueda de prensa que Washington establecería más sanciones respecto a Pionyang, “si los esfuerzos diplomáticos no resultan fructíferos“. Aún no han comenzado las negociaciones y, aparentemente, ya las da por perdidas.

A pesar de la disposición mostrada por el líder norcoreano, Kim Jong-un, de sentarse con su homólogo norteamericano, Donal Trump, y acordar la desnuclearización de su país, Pompeo aseguró que “Estados Unidos no cancelará las sanciones que impuso”, hasta que la nación asiática interrumpa completamente sus programas para desarrollar armas de destrucción masiva.

“Si la diplomacia no avanza por buen camino, esas medidas aumentarán”, enfatizó el funcionario, cuyas palabras fueron publicadas en la cuenta del Departamento de Estado en Twitter, desde donde agregó: “La desnuclearización completa, verificable e irreversible de la península coreana es el único resultado que aceptaremos”.

.@SecPompeo: U.S. has been clear time and time again: the complete, verifiable and irreversible denuclearization of the Korean Peninsula is the only outcome we will accept. Until we achieve our goals, the measures that the world, alongside U.S., has put on the regime will remain. pic.twitter.com/75HCDxLDvH

