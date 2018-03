Tras la aprobación de la ordenanza en el Concejo Municipal, este año entrará en vigencia la prohibición de usar bolsas plásticas en Puerto Montt, iniciativa que busca proteger la fauna marina y las zonas costeras.

Al respecto, las autoridades hicieron un llamado a la población a tomar conciencia del problema. El seremi del Medio Ambiente, Jorge Pasminio, indicó que el 90% de los peces ha consumido plástico, por lo que dijo que la situación es grave.

“Se ha comprobado que el 90% de los peces en el agua ha consumido alguna vez plástico, o sea, si uno abre un pescado puede encontrar plástico, y eso es grave. Si seguimos esa tendencia vamos a llegar el 2050 con toda nuestra fauna marina teniendo plástico en el estómago”, explicó Pasminio.

Por su parte, Pablo Triviño, encargado de la oficina de Medio Ambiente de Puerto Montt, reiteró el llamado a la comunidad a que se sume a esta importante tarea: “Esta es la prohibición progresiva del uso de bolsas plásticas no biodegradables, lo que no significa que vayan a desaparecer las bolsas plásticas del país, nosotros lo que estamos potenciando en el fondo es la utilización de bolsas recicladas y reutilizables, que la misma bolsa sirva una y otra vez para ir al supermercado, y no tener la misma conducta que tenemos actualmente”, explicó el funcionario municipal.

La ordenanza se divide en 4 etapas: La primera de 3 meses es sólo una campaña de educación y difusión. En tanto, las siguientes serán el retiro paulatino de las bolsas plásticas hasta fin de año.