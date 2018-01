En el marco de su visita a Chile, el viernes pasado el Papa Francisco aprovechó de defender al Obispo Juan Barros, acusado de ser encubridor de Karadima, señalando que ante la falta de pruebas, el sacerdote era inocente. “El día que me traigan una prueba contra el obispo Barros, ahí voy a ver. No hay una sola prueba contra el obispo Barros, todo es calumnia”, señaló ante los medios de comunicación.

Estos dichos generaron mucha controversia y repudio, incluso, en miembros de la propia Iglesia Católica. Ante esto, el Papa Francisco señaló este lunes que fue traicionado por la palabras y que se equivocó en cómo dijo la frase. “La palabra prueba es la que me traicionó, yo hablaría de evidencia. Yo sé que hay mucha gente abusada que no puede tener una prueba, no la tiene y que no puede o a veces la tiene, pero tiene vergüenza y la tapa y sufre en silencio”, señaló en el diario La Tercera.

En esa misma línea, según se consigna Canal 13, el Papa pidió disculpados a los abusados que se sintieron mal por sus dichos. “Debo pedir disculpas, porque la palabra prueba ha herido a muchos abusados; yo tengo que buscar la evidencia. Y pido disculpas. Es una herida que provoqué sin quererlo. Y a mí me hace doler mucho, porque en Chile recibí, dos se saben (víctimas de abusos), y hubo otros más escondidos, a dos víctimas”, indicó.

Por otra parte, el Papa confía plenamente en la inocencia de Barros, aunque se mostró abierto a recibir evidencias que prueben lo contrario. “De abuso, no hay evidencias. Encubrir un abuso es abuso. No hay evidencia. Si honestamente creen que es así, aportar las evidencias rápido. Yo no creo que sea así, porque no las hay. Pero tengo el corazón abierto”, explicó.

