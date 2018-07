La Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, dijo este domingo que la Iglesia Católica “no ha cumplido con el deber de presentar las denuncias” de abusos sexuales a los tribunales civiles, por lo que llamó a propiciar “alguna modificación legal” que obligue a los miembros de cultos religiosos a presentar estas denuncias ante la justicia.

En una entrevista con el diario El Mercurio de Valparaíso, Muñoz detalló que como parte de las funciones de la Defensoría de la Niñez, ha tenido que analizar y tomar parte en las demandas por abuso sexual en la Iglesia, sosteniendo una entrevista con el representante provincial de la Congregación Marista para abordar este tema y conocer de qué manera se han enfrentado las denuncias.

“La idea es saber también cuáles son los protocolos que en razón de estas mismas denuncias, se han establecido, para evitar que el desconocimiento de la situación de las víctimas se volviera a repetir”, puntualizó Muñoz.

La Defensora agregó que “en ese sentido, al menos con una de las congregaciones ya he tenido un contacto donde reconozco su interés particular por reunirse conmigo y poder avanzar en esta temática, situación que otras congregaciones no han manifestado tan directamente”, incluyendo en este último punto al Arzobispado, con quien, hasta ahora, “no se ha tenido ningún contacto”.

En este parte, aparece la gran crítica de la Defensora de la Niñez a la jerarquía de la Iglesia en nuestro país: “No ha cumplido con el deber de presentar las denuncias a los tribunales civiles, a los Tribunales de Justicia civil, sino que lo que ha hecho, y sólo en algunos casos, ha sido utilizar canales de investigación a nivel eclesiástico, proceso que de ninguna manera logra satisfacer las garantías que las víctimas deben tener en la justicia civil, que es la que debe investigar y perseguir eficientemente los delitos que han sufrido”.

“Por lo tanto, resulta relevante propiciar alguna modificación legal que obligue a los miembros de cultos religiosos a presentar denuncias por delitos de que conozcan en virtud de su rol, con sanciones acordes en caso de no cumplirse dicha obligación, situación que hoy día no les es exigida por el Código Procesal Penal”, sostuvo Patricia Muñoz.

A juicio de la Defensora, esto “favorece su falta de acción y de cumplimiento del deber ético que uno esperaría que debieran asumir, de protección a las víctimas y de entrega de los antecedentes que dan cuenta de los delitos que les afectaron”, concluyó la abogada.