Dos denuncias ante el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) fueron presentadas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), en las cuales se acusan vulneraciones a la dignidad humana, a la integridad personal y la prohibición absoluta de la tortura, reflejadas en los dichos de las animadoras de los matinales de TVN y de Canal 13, Macarena Tondreau y Tonka Tomicic, respectivamente.

Lo anterior a propósito de los castigos que recibieron a mediados de junio en la cárcel los ciudadanos ecuatorianos imputados por el asesinato de la trabajadora de la Universidad de Chile, Margarita Ancacoy.

Las presentaciones del INDH citan la emisión de Canal 13 del 22 de junio, ocasión en que Tonka Tomicic justificó las torturas de que fueron sujetos los ecuatorianos.

“Aunque me traten de lo que sea. Bien merecido. ¿Qué pasa si te matan a tu mamá? ¿Qué pasa si te matan a tu hermana? ¿A tu hija, tu hijo? ¿Es que sabes lo que me pasa? Es que cuando hay distancia, todo lo ves de una manera distinta. Yo lo entiendo. Todos merecen las oportunidades, merecen un juicio justo, merecen estar en cárceles bien, con las mínimas condiciones que requiere un ser humano. Pero ponte tú en los zapatos. ¿Qué pasa si te ocurre a ti? ¿Sabí qué? Bien merecido, bien merecidos los cachucha…, perdón, los cachuchazos, los garabatos…”, expresó la animadora de Canal 13.

Además, Tomicic relativizó los hechos conocidos, es decir, los golpes y la corriente eléctrica aplicada a los sujetos, señalando que “estos delincuentes, estos criminales, no importa, pueden ser chilenos o de cualquier parte del mundo, tienen solamente lesiones leves. Eso escuché”.

En la misma fecha, pero a través de las pantallas del canal estatal, Macarena Tondreau, bajo el título de ¿Castigo merecido o tortura injustificada?, sostuvo: “Apoyo los derechos humanos. Apoyo el derecho de los animales, pero no el de las bestias. Para mí estas personas son bestias y los golpearon otras bestias. Yo hubiese hecho lo mismo. A lo mejor no con mis manos, porque soy cobarde”.

Además, dicha panelista agregó que “me pasa que no puedo conectarme con estas personas. No las veo como seres humanos”. “A mí no me pasó absolutamente nada viendo este video”, concluyó.

Por estas expresiones el INDH solicitó al CNTV que en su deber de supervisión de la calidad de los contenidos de los servicios de televisión, represente a Canal 13 y a TVN que estas emisiones vulneraron la normativa nacional a internacional sobre respeto a la dignidad humana, a la integridad personal y la prohibición absoluta de la tortura. Junto con ello se le pide recordar a ambas estaciones que como medios de comunicación tienen el deber de respetar los derechos de todas las personas, y –en el fondo- que situaciones como las descritas, no se vuelvan a repetir a través de sus pantallas.