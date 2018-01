El ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva insistió este miércoles en su inocencia, después de que la Justicia aumentara a 12 años su condena por corrupción, y aseguró que “la provocación es tan grande”, que ahora quiere “ser candidato a la Presidencia”.

“Todo lo hacen para evitar que yo pueda ser candidato, ni ganar, solo ser candidato. Pero la provocación es tan grande que ahora quiero ser candidato a presidente de la República”, dijo ante una plaza abarrotada por miles de simpatizantes en Sao Paulo. “Si cometí un crimen que me lo presenten y si me lo presentan, desisto de la candidatura”, expresó el ex presidente.

Un tribunal de segunda instancia de Porto Alegre ratificó por unanimidad la condena contra Lula por corrupción y elevó la pena a 12 años, frente la sanción de nueve años y medio dictada en primera instancia el pasado julio.

La decisión deja en manos del Tribunal Electoral una posible candidatura de Lula a los comicios presidenciales de octubre, dado que la legislación brasileña inhabilita electoralmente a los condenados en segunda instancia.

En esepcífico, la justicia lo acusa de haber recibido un apartamento en la playa como soborno de la constructora OAS, a cambio de beneficiar a la empresa con contratos de la petrolera estatal Petrobras.

EFE