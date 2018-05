El senador Iván Cepeda, del partido izquierdista Polo Democrático Alternativo (PDA), denunció este martes ante la Fiscalía de Colombia al exjefe de sicarios del narcotraficante Pablo Escobar, Jhon Jairo Velásquez, alias “Popeye”, por sus constantes amenazas a seguidores del candidato presidencial Gustavo Petro.

En un documento de ocho páginas dirigido a la directora especializada contra las organizaciones criminales de la Fiscalía, Claudia Victoria Carrasquilla, el senador acusó a “Popeye” de al menos seis delitos.

“La Policía colombiana es muy profesional y el Ejército es un ejército del Pueblo. Se que combatirán los colectivos Petristas…. En un caso extremo, que no lo creo en ningún escenario.. nos tocará a nosotros la ultraderecha combatirlos con fiereza y decisión.. con fuerza”, manifestó “Popeye” en su cuenta de Twitter.

Este mensaje se suma a otros ocho que el exjefe de sicarios escribió en esa red social entre el pasado domingo y lunes, todos contra los seguidores de Petro, exalcalde de Bogotá y aspirante a la Presidencia por el movimiento Colombia Humana.

En otro trino, el ex-convicto escribió:

“Malditos petristas. Denuncien mi twit. Los odio. si no me puedo expresar, mi fusil hablará por mí, cuando empiece el dolor y el llanto no lloren que no habrá compasión”.