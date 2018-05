El constituyente y primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, denunció la noche de este miércoles un nuevo plan conspirativo orquestado por oficiales en situación de retiro.

En su programa semanal Con el Mazo Dando, Cabello reveló que sería uno de los objetivos a “neutralizar” bajo la denominada Orden de Operaciones Constitución, de la cual afirma tener pruebas.

“Hoy estaba leyendo un documento de unos oficiales retirados que andan conspirando (…) No solo aparezco yo, tenemos la orden de operaciones completa y ahí va a caer Raimundo y todo el mundo, todo el que esté comprometido va a caer porque son los que le hacen el juego al imperialismo”, amplió.

El constituyente detalló que el plan conspirativo ha sido orquestado bajo el pretexto del supuesto cumplimiento a una instrucción del TSJ en el exilio. “Aquí hay un solo TSJ que dirige el Dr. Maikel Moreno, los demás son unos forajidos”, acotó al respecto.

En otro segmento de su programa Con el Mazo Dando, Cabello aseguró que los del gobierno de Canadá son “los campeones mundiales en ridiculez“, al comentar las recientes sanciones a personalidades del chavismo de las autoridades de la nación de Norteamérica.

Cabello reiteró que Joshua Holt era un espía norteamericano capturado por autoridades venezolanas. “La revolución no ha perdido absolutamente nada, más bien enviamos un mensaje claro y contundente al mundo, fue identificado un espía que no cumplió con su misión (…) igual que no cumplió con su misión Todd Robinson”, expresó durante su programa televisivo.

El dirigente de la tolda roja expresó que “hicieron un alboroto con la liberación del espía norteamericano y lo recibió Donald Trump (…) vaya ver usted cuántos norteamericanos han liberado en el mundo y los ha recibido Donald Trump”, mencionó.

A su juicio Holt era un problema y al liberarlo el Gobierno venezolano se libró de él. “Nos quitamos nosotros de encima un potencia problema porque los espías para el imperialismo son desechables, absolutamente desechables, ¿qué significa que son desechables? Que ellos le aseguran algo a su familia y su vida no vale nada”.

Aseguró que el ciudadano norteamericano “era la excusa perfecta que ellos estaban buscando, por eso el show montado por el señor Todd Robinson que era el exencargado de negocios aquí en Venezuela cuando el desorden que hubo en el Sebin”, dijo.

Cabello aseguró que ni Holt ni nadie que ha sido prisionero en los calabozos del Helicoide ha sido torturado o agredido.