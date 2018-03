El expresidente ecuatoriano Rafael Correa se pronunció sobre la destitución de José Serrano de la Asamblea Nacional del país sudamericano.

Correa utilizó sus redes sociales para reiterar que: “Se verifica lo que siempre dijimos: el pacto con Odebrecht”.

En el mismo mensaje, Correa recalcó que el juicio del exvicepresidentte de Ecuador, Jorge Glas, fue “una farsa” con el fin de “apoderarse de la Vicepresidencia”.

Además, el tuit de Correa estuvo acompañado de un video en el que aparece Serrano refiriéndose al caso Odebrecht.

“No he sido yo el que ha fraguado estas investigaciones, estos partes, falsos, fraudulentos. No he sido yo quien pactó con Odebrecht”, dice Serrano en el video.

De este manera, la Asamblea Nacional de Ecuador destituyó a Serrano, e inició un juicio político contra el fiscal general del Estado, Carlos Baca. Esto, tras una larga sesión que pone de manifiesto la inestable situación política en el país, destaca MetroEcuador.

Enfrentados ambos por un escándalo de supuesta conspiración mutua, 103 asambleístas, de 106 que estaban presentes en la cámara, decidieron hoy que había lugar para sancionar a ambos. Los legisladores decidieron así aprobar la moción del opositor Henry Cucalón, del Partido Social Cristiano, para cesar en sus funciones a Serrano.

Para muchos analistas políticos y periodistas, lo que ocurre en Ecuador es similar a lo que sucedió en Brasil y Argentina, donde un supuesto pacto entre el poder judicial y los partidos de derecha generan un nuevo orden político contra los partidos de tinte populista.