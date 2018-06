Íngrid Betancourt, exaspirante a la presidencia de Colombia anunció este miércoles que se unió al candidato de la izquierda Gustavo Petro para romper las cadenas de la guerra y obtener la victoria en la segunda vuelta del próximo 17 de junio.

La excandidata señaló que pasa a las filas de Petro y a la fórmula a la vicepresidencia Ángela Robledo por “una Colombia que defienda la paz y la esperanza” de todos los colombianos.

Manifestó que tras reunirse con el candidato presidencial para tratar temas como la paz de la nación neogranadina. Concluyó que tienen puntos en comunes sobre el futuro del país. Por ello decidió apoyar al aspirante de la tolda política Colombia Humana.

“He estado dedicada a leer mucho, sobre temas muy específicos que me han interesado, y también he estado activa en defender causas que me han motivado y me ha parecido que por alguna razón me conectan y me siento comprometida a actuar. Disfruto mucho hablar en la defensa de los Derechos Humanos”, dijo Ingrid.

A su juicio, es de gran importancia que en el país colombiano se trabaje por la paz y un futuro mejor: “Necesitamos cambiar las cosas y dejar de pensar que la violencia es una solución”.

Unión por la Esperanza y la paz

“Bienvenida Íngrid Betancourt a la Colombia Humana [el partido de Petro]. Nos une la esperanza y defender la paz. ¡El 17 de junio ganaremos!”, escribió en la red social twitter Ángela María Robledo, aspirante a la Vicepresidencia con Petro.

Bienvenida Íngrid Betancourt a la Colombia Humana. Nos une la esperanza y defender la paz. ¡El 17 de junio ganaremos! pic.twitter.com/Yq463Fe7PP — Ángela María Robledo (@angelamrobledo) June 5, 2018

Así mismo Robledo publicó junto al mensaje un vídeo donde sale conversando Betancourt y Petro. Además, en otras publicaciones se pueden leer varios mensajes entre ellos: “Vamos a romper las cadenas de la guerra. #ConPetroLaEsperanzaCrece”, “Volver a creer. Volver a confiar. Nos hemos tomado de la mano con íngrid Betancourt para defender la paz. El 17 de junio ganaremos. #ConPetroLaEsperanzaCrece”.

Igualmente, escribió: “Entre nuestras propuestas de cambiar para bien la historia de Colombia y la ciudadanía, hay una pared; esa pared se llama miedo y la superamos sacando lo mejor de nosotros a través del diálogo. #ConPetroLaEsperanzaCrece”, ha escrito en otro tuit.

Alianzas políticas con Gustavo Petro

El izquierdista Gustavo Petro, de Colombia Humana quien obtuvó 4,8 millones de de votos en la primera vuelta de los comicios del 30 de mayo, se disputará la presidencia neogranadina con el uribista Iván Duque del Centro Democrático, el próximo 17 de junio.

En concordancia a la segunda vuelta electoral, los candidatos se encuentran en la búsqueda de alianzas políticas y sociales. Mientras los colombianos se encuentran contra la espada y la pared en la decisión de votar a favor de la paz proclamada por Gustavo Petro o por la continuidad de la guerra, sostenida por Iván Duque.

No obstantes, los líderes y partidos excluidos en la primera vuelta apuestan a la división y a la confusión de los neogranadinos.

Sin embargo, a Petro exalcalde de Bogotá le conviene tener alianzas del tipo Betancourt para ganar las presidenciales de Colombia en la segunda vuelta que permita no solo mantener la paz en el país sino aportar a la estabilidad de la región suramericana.

¿Quién es Íngrid Betancourt?

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) secuestraron a Íngrid Betancourt el 23 de febrero de 2002, cuando se dirigía a la zona de distensión establecida por el expresidente Andrés Pastrana para mantener conversaciones de paz con la guerrilla conformada después del asesinato en 1948 de Jorge Eliécer Gaitán.

Luego del apoyo del presidente Hugo Chávez para el acuerdo de Paz en Colombia, el 2 de julio de 2008 durante el Gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez fue liberada Betancourt junto a tres ciudadanos estadounidenses y 11 soldados y policías.