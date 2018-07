Andrés Manuel López Obrador, quien resultó electo presidente de México el domingo 1 de julio, marcó la historia de ese país al ser el primer líder de izquierda que asumirá la jefatura del Estado. Sin embargo, no solo eso lo distingue de los otros mandatarios, pues este martes confirmó que cumplirá su promesa de campaña y renunciará a la seguridad oficial, la residencia de Los Pinos y el avión presidencial.

“He sostenido que me cuida la gente y me cuida el pueblo, y el que lucha por la justicia no tiene nada que temer“, dijo durante una rueda de prensa el líder del Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

López Obrador resultó electo con una amplia ventaja el pasado domingo cuando alcanzó el 53% de los votos. La diferencia con su contricante más cercano, Ricardo Anaya, del conservador Partido Acción Nacional (PAN), fue de 30 puntos.

En la rueda de prensa, aclaró que evaluará el uso de las fuerzas de seguridad pública para su protección y que no desaparecerá el Estado Mayor Presidencial, sino que lo incorporará a la Secretaría de Defensa “por completo”, reseñó la agencia EFE.

Prevé convertir la residencia oficial en un espacio para las artes y la cultura y aseguró que cuando tenga que viajar lo hará en aviones de línea comercial y no en los del Gobierno ni en helicópteros.

Cuando estuvo en campaña, López Obrador dijo que vendería el avión presidencial y toda la flotilla de los altos funcionarios y que permanecería en su actual casa en el sur de Ciudad de México, hasta que su hijo menor termine primaria en junio de 2019, y luego rentaría algo cerca del Palacio Nacional, refirieron medios locales.