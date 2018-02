El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió a su par argentino, Mauricio Macri, que convoque a una cumbre de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) para hablar sobre la situación Venezolana.

Maduro hizo este pedido a Macri quien, como jefe de Estado de Argentina, ejerce la presidencia rotativa de este organismo que integran los 12 países de América del Sur.

En rueda de prensa con medios internacionales en Caracas, Maduro tomó la propuesta que hizo hace dos días el presidente de Bolivia, Evo Morales, cuando afirmó que “Unasur debería convocar a una reunión de emergencia y hacer respetar la soberanía de un pueblo hermano”, en referencia a Venezuela y a las agresiones de Estados Unidos.

“Le digo al presidente de Argentina, Mauricio Macri: convoque, atrévase, no me tenga miedo. Convoque como presidente de Unasur a una cumbre de los países de Unasur y yo voy a esa cumbre y nos vemos las caras”, señaló Maduro este jueves.

El mandatario bolivariano pidió a los gobiernos de la región, en especial a los presidentes de Argentina, Colombia y Perú, a que practiquen “la tolerancia democrática, tolerancia ideológica y política”, mencionando específicamente a Macri y a los presidentes de Perú, Pedro Pablo Kuczynski y de Colombia, Juan Manuel Santos, y excluyendo al presidente no electo de Brasil. “De Temer no digo nada porque Temer no es presidente, es usurpador de la presidencia de Brasil”, explicó.

“La llegada de la Derecha al continente significó que se impuso una intolerancia, un racismo ideológico -si cabe el término- contra la Revolución Bolivariana. O se hace lo que dicen ellos o uno no esta invitado o uno es perseguido por ellos (…) América Latina es diversa y debemos aprender a convivir en la diversidad de las culturas, de las ideas políticas y de las ideologías existentes producto de la lucha de nuestros pueblos”, afirmó el mandatario bolivariano.

Fuente: América XXI