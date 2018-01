El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reiteró este lunes su denuncia de una campaña internacional de las grandes corporaciones mediáticas contra el país, con el objetivo de “justificar una intervención”.

Durante un acto con médicos integrales comunitarios, el mandatario detalló que las agencias de noticias Reuters, AP, AFP y EFE crean una imagen falsa y negativa de Venezuela, para propiciar una intervención extranjera.

El pasado 5 de enero, el presidente Maduro indicó que sólo en 2017, las corporaciones mediáticas de Estados Unidos (EE.UU.) generaron 3.880 noticias negativas sobre Venezuela. De esta cifra, 1.860 se generaron durante las protestas violentas (guarimbas) de sectores extremistas de la oposición entre abril y julio del año pasado.

La agencia de noticias Reuters lideró la emisión de noticias negativas sobre el país suramericano en 2017 con el 60 por ciento de informaciones (replicadas por The New York Time), seguida de cerca por la Associated Press (AP) con 31 por ciento de notas, publicadas por el Washington Post, Miami Herald y ABC News. En tercer lugar se ubicó la Agence France-Presse (AFP), con 9 por ciento.