Argentina se paralizó este lunes nuevamente en contra de los ajustes económicos de su presidente, Mauricio Macri, y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La jornada de paro convocada por 24 horas fue catalogada por los tres secretarios generales de la Confederación General del Trabajo (CGT) como “contundente” y “con alto acatamiento”, a pesar de las amenazas del Gobierno.

Durante una rueda de prensa, Juan Carlos Schmid, Hector Daer y Carlos Acuña ratificaron que convocan huelgas ”para poder seguir trabajando”. “Un paro general en un país significa el fracaso del diálogo social y de la política, la Confederación ha llegado a esta determinación después de haber agotado todas las instancias en todos los planos institucionales para tratar de buscar alternativas”, expresó Schmid.

Además de las centrales obreras, a la convocatoria se sumaron las pequeñas y medianas empresas, comerciantes, fábricas recuperadas, la oposición política y la cúpula religiosa de la Iglesia católica. Durante el día no circuló el transporte, no hubo clases y varios comercios y bancos no abrieron.

“Hay una nueva oportunidad para que el Ejecutivo tenga la humildad y sensibilidad de lo que está pasando en el país y espero que haya leído el paro de hoy, no somos los dirigentes gremiales los que paran a la gente, se tiene que convocar al paro cuando no hay respuesta. El hambre no espera”, manifestó Acuña.

El silencio de un #ParoNacional es el grito de los trabajadores exigiendo terminar con el ajuste y la entrega. #25J #ParoActivoNacional pic.twitter.com/q6G0btUxy8 — Agencia CTA (@agenciaCTA) June 25, 2018

Los tarifazos anunciados por Macri, el acuerdo entreguista con el FMI y el suceso de un niño electrodepediente que murió el lunes pasado porque su familia no pudo pagar la deuda a la empresa privada Edesur han generado más malestar en los sindicatos, refirió una nota de La Jornada.

Los representantes sindicales rechazaron las acusaciones de que la huelga responde a motivos políticos y aclararon que se debe “al fracaso de las conversaciones con el Ejecutivo y no por tozudez ni porque estamos embanderados con nada político“.

Piden al Ejecutivo que los dejen discutir los salarios en cada una de sus actividades “con libertad de paritarias (negociaciones salariales), porque es la única forma posible para sostener el poder democrático del salario”, informó Prensa Latina.

Por su parte, Daer recordó que el tipo de políticas económicas que está aplicando Macri “ya se dieron en este país y tuvieron consecuencias maliciosas en sectores amplios de nuestra sociedad”.