El Poder Judicial de Perú dictó este domingo el impedimento de salida del país a Jaime Yoshiyama, Augusto Bedoya, ex dirigentes de Fuerza Popular (FP), y Ricardo Briceño, ex presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), por el caso de corrupción de Odebrecht, en el cual están implicados.

Al respecto, el juez Richard Concepción Carhuancho precisó que la medida fue tomada para evitar que los mencionados “salgan del país mientras se ciernen (las ) investigaciones” que se llevan adelante por el presunto delito de lavado de activos. El impedimento de salida será por un plazo de 18 meses (un año y cinco meses).

Los políticos mencionados son investigados por haber recibido “presuntos montos ilícitos (…) de sobornos de Odebrecht a la campaña presidencial del (partido) Fuerza Popular en 2011”, explicó el juez.

El pedido de impedimento de salida se sustentó en las declaraciones del ex representante de la constructora brasileña en el país, Jorge Barata, quien afirmó que aportaron un millón 200 mil dólares a la campaña presidida por Fujimori en 2011.

Por ello, el juez argumentó que existen suficientes elementos de convicción que vincularían a los investigados con el delito de lavado de activos.

Mientras, los abogados de los tres investigados señalaron que apelarán a la determinación del Poder Judicial peruano.

Dictan impedimento de salida del país contra #Yoshiyama, #Bedoya y #Briceño por caso de lavado de activos. Defensa anunció que #apelarán la medida. ▶https://t.co/PGkxHmnsch pic.twitter.com/4m4gfbelka — Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) March 18, 2018

Recordemos que este viernes, el Despacho Presidencial de Perú emitió un comunicado tras del interrogatorio realizado por la Comisión de Lava Jato del Congreso, ante los cargos de corrupción lanzados contra el mandatario Pedro Pablo Kuczynski (PPK), con “aclaratorias” sobre las vinculaciones con las empresas Odebrecht, First Capital y Westfield Capital.

El escrito explica que las transferencias mutuas de la empresa Westfield Capital a Kuczynski y su esposa fueron solo por pagos de servicios recíprocos y señala que la de Odebrecht a la empresa First Capital no tiene ningún nexo con él y no tiene “nada que ver que ver con las asesorías financieras” realizadas para la constructora brasileña.

Además, el texto destaca que las transferencias del presidente a dos números de cuenta correspondientes al Banco de Crédito del Perú (BCP), a nombre de José Luis Bernaola, corresponden a pagos de servicios y honorarios por el mantenimiento de su residencia.

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA pic.twitter.com/OvChBjxcve — Presidencia Perú (@prensapalacio) March 16, 2018

Agencias