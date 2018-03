La banda de punk feminista Pussy Riot criticó la tercera reelección a la presidencia rusa de Vladimir Putin y levantó la voz en contra de la ola de femicidios en México, donde ofreció un concierto en el Festival Vive Latino, que terminó a la medianoche del domingo.

Desde allí, la banda de arte-protesta rechazó el nuevo y aplastante triunfo electoral de Putin, rodeado de acusaciones de la oposición de supuestas irregularidades.

“Vladimir Putin acaba de ganar las elecciones por cuarta vez, así que… nosotros creamos este grupo porque no lo queríamos como presidente, pero entonces esto se convirtió en un movimiento internacional, y de hecho, cualquiera pueden ser una Pussy Riot, todas ustedes pueden ser una Pussy Riot”, expresó en inglés la líder de la agrupación, Nadya Tolokónnikova.

Horas antes de su participación en el festival musical mexicano, el grupo lanzó su nuevo sencillo “Elections”, al que acompañó con el mensaje “¿Adivinan quién ganará?” en Twitter.

it's the election day in Russia (guess who'll win??)

and here is Pussy Riot's new song & video – E L E C T I O N S

🦁🦊

💣

– – – – >https://t.co/FM6qe6sUs8

— Pussy Riot (@pussyrrriot) March 18, 2018