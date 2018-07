“No es que yo tengo una orden de arresto por la justicia ecuatoriana. Tengo una orden de arresto por la Injusticia ecuatoriana. Ecuador no es un Estado de derecho”, así lo expresó en una entrevista exclusiva a RT el expresidente de Ecuador, Rafael Correa tras la orden de prisión preventiva que emitió este martes la jueza Daniella Camacho.

Desde Bélgica, donde se encuentra residiendo, cuestionó que está siendo perseguido por el fiscal que, además, fue “nombrado a dedo” con el objetivo de meterlo preso.

¿Cuál es el marco legal con que se nombró al contralor, que es el instrumento de persecución del actual Gobierno ecuatoriano? ¿Con qué marco legal constitucional se nombró al fiscal, que es el que me persigue?”, cuestionó Correa.

Calificó como “una gran ridiculez” la farsa de la detención y “que a nivel internacional no va a tener éxitos, pero a nivel nacional tratan de humillarnos, pedirnos que regresemos a nuestra patria, alerta roja por Interpol para hacernos quedar como delincuentes”, dijo; sin embargo manifestó tener fe en la Organización Internacional de Policía, organismo internacional de justicia que rechazo el caso por la “evidencia política” que existe.

Aseguró que en Bélgica está seguro, pero en su país se mantiene “la estrategia hacia mí es o matarme—me suspendieron, por ejemplo, la seguridad presidencial—o meterme preso en Ecuador o impedir que regrese a mi patria”.

El exmandatario latinoamericano explicó que el fiscal- conociendo que reside en Bélgica- insiste en una medida cautelar imposible de cumplir.

“Saben que resido en Bélgica. El Fiscal pide que me presente en el Consulado de Bélgica cada 15 días, pero la jueza […] impone que me presente cada 15 días en Ecuador sabiendo que es imposible atravesar el mundo así”, sostuvo.

“Si no hay la presencia del acusado el juicio se detiene. Con la orden de detención ilegal y no me puedo presentar, detienen el juicio 8 a 10 años hasta que el delito prescriba y me matan políticamente durante esos años”, afirmó, además aseguró que esa es la estrategia que mantiene el Gobierno de Lenín Moreno.

Pero “si esto hubiese pasado en mi gobierno ya estaría en el tribunal de La Haya; si lo de Lula (Da Silva) hubiese pasado con un opositor en Venezuela ya estuviese invadida. Hay una terrible doble moral”, señaló.

“No hay nada en virgor” para el arresto

El abogado Christophe Marchand, defensor en Bélgica del exmandatario ecuatoriano Rafael Correa, aseguró que no hay “nada en vigor” que permita arrestar al exgobernante en dicho país europeo.

“En este momento, en mi opinión, no hay nada en vigor en Bélgica para que sea puesto en detención”, indicó Marchand.

Agregó: “Hubo un juicio, en Quito, con una decisión de la jueza de cambiar las medidas cautelares por una decisión firme de prisión. Y eso fue sin aviso previo, de repente, la decisión nacional de detención”, comentó Marchand.

El jurista belga señaló que la orden de detención puede “estar en camino”, aunque “quizá haya algunos recursos de apelación que se pueden presentar en Ecuador y que pueden parar un poco la demanda”.