El embajador de Rusia en Bolivia, Vladimir Sprinchan, informó este viernes que una empresa de su país tiene previsto iniciar, a finales de julio, la construcción del Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnología Nuclear, en El Alto, ciudad contigua a La Paz, capital del país suramericano.

El anuncio se hizo en el marco de la reciente visita del presidente Evo Morales a Moscú, durante la cual se reunió con su homólogo Vladímir Putin y asistió a la firma de convenios de inversión y cooperación bilateral.

“Lo más importante es el Centro de Investigación Nuclear en El Alto, el proyecto está listo para iniciarse y parece que a finales de julio se dará inicio a los trabajos en la región de El Alto”, señaló el diplomático en rueda de prensa.

Sprinchan aclaró que no será un centro de energía nuclear, sino de investigación nuclear con fines pacíficos para el área de medicina y desarrollo agrícola. “Es un centro de investigación con un reactor muy pequeño, no necesita mucha agua, el combustible se introducirá en el reactor una vez en 18 años y la basura se trasladará a una planta de industrialización para que no contamine”, detalló.

Según datos oficiales, el Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnología Nuclear será construido por la empresa Rosatom, con una inversión de 300 millones de dólares, negociación realizada personalmente por el presidente Morales desde hace tres años.

Se prevé que entre parcialmente en operación a finales de 2019. El centro contempla varias estructuras y entre las principales destacan la planta multipropósito de irradiación, el complejo ciclotrón-radiofarmacia-preclínica y el reactor nuclear de investigación.