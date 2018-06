Un estudio realizado por expertos de la Universidad de Magallanes (UMAG) mostró por primera vez la presencia de microplásticos en los estómagos de la centolla magallánica, apetecido crustáceo de masivo consumo en nuestro país y el extranjero.

Los microplásticos son partículas indetectables para el ojo humano y que son ingeridas por una amplia gama de organismos marinos.

La investigación -llamada Primer registro de microplásticos en contenido estomacal de centolla Lithodes santolla- estableció que en una muestra de 30 ejemplares en Bahía Nassau, ubicada en la Región de Magallanes, 8 de ellos (27%) tenía microplásticos pequeños de entre 3,0 y 20 mm de longitud, principalmente de color azul, según lo que consigna La Tercera.

El estudio no ha estado exento de polémica, debido a que los pescadores se ven afectados por sus conclusiones. En ese sentido, Claudia Andrade, investigadora del Instituto de la Patagonia y coautora de la investigación, ha especificado que “se trata solamente de registros visuales de contenidos estomacales, acotado a un punto específico de la región, y a una muestra que representaría apenas a un 1% de la población de centollas estimada para Magallanes y la Antártica Chilena”.

No obstante ello, ante la pregunta de si son un riesgo para el hombre los microplásticos presentes en crustáceos o peces, Soledad Acuña, coordinadora de la campaña antiplásticos de Greenpeace, responde de manera afirmativa, planteando que “llegan al hombre y lamento decirlo, nos estamos comiendo el plástico, y a la gente no le gusta saber que come plástico”.

Junto con ello, Acuña explica a La Tercera que el microplástico pasa todas las barreras y filtros industriales, debido a que se trata de partículas tan pequeñas que no se ven. “Y no solo las centollas, sino todos los moluscos chilenos tienen de dos a seis micropartículas de plásticos; esto mientras más cerca de la costa, que recibe la mayor cantidad de contaminación, es mayor”, sostiene la representante de Greenpeace.