Luego de conocerse los resultados electorales en la noche de este domingo en el que resultó vencedor el candidato de izquierda Andrés Manuel López Obrador con 53 por ciento de votos como presidente de México, mandatarios de distintos países del mundo felicitaron a AMLO, como es conocido, por su merecedor triunfo.

Entre los que saludaron al recién electo jefe de Estado fue el mismo mandatario mexicano, Enrique Peña Nieto, quien felicitó a López Obrador por su triunfo en las presidenciales.

Seguidamente lo hizo el presidente de Rusia, Vladímir Putin, quien le envió una comunicación de felicitación.

“El presidente ruso Vladímir Putin envió un telegrama con felicitaciones a López Obrador con motivo de su victoria en las elecciones presidenciales”, reza el comunicado y publicado por la prensa del Kremlin.

Putin destacó que en Rusia “valoran altamente las relaciones tradicionalmente amistosas con México y abogan por su desarrollo posterior”, así como expresó la esperanza de que López Obrador preste la atención necesaria a la cooperación entre los dos países.

Por su parte, el Gobierno de España también felicitó al presidente electo de México y manifestó su intención de que ambos países sigan profundizando sus “estrechos lazos de simpatía y hermandad”.

El mandatario español, Pedro Sánchez, consideró que este nuevo proceso abre una etapa de “esperanza” para el país.

Por su parte, el canciller español, Josep Borrell, manifestó la intención de Madrid de “continuar trabajando con el Gobierno de México para profundizar los estrechos lazos de simpatía y hermandad” que a su modo de ver unen a los ciudadanos de ambos países.

Eh tal sentido, el secretario general de la formación progresista española Podemos, Pablo Iglesias, manifestó su gratitud.

Del mismo modo, el vencedor de la contienda electoral, fue saludado por el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, subrayando que sus dos países son “amigos cercanos y socios de larga data”.

“Estamos unidos por objetivos comunes (…) Tenemos una relación comercial mutuamente beneficiosa que el resto del mundo envidia. Nuestros esfuerzos comunes para actualizar al siglo XXI el Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte son prueba de ello”, tuiteó Trudeau.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, también saludó la victoria electoral.

El líder galo señaló que Francia y el pueblo mexicano están unidos por una “amistad fuerte y antigua”.

“Continuaremos nuestra excelente cooperación en todos los ámbitos”, dijo.

El líder del Partido Laborista del Reino Unido, Jeremy Corbyn, se pronunció en su cuenta de Twitter.

“Su elección con más del 50% de votos ofrece una voz genuina a los pobres y los marginados por primera vez en la historia moderna de México”, escribe el dirigente de la izquierda británica.

Today brings a new beginning for México.

Congratulations @lopezobrador_. His election as President with more than 50% of the vote offers the poor and marginalised a genuine voice for the first time in Mexico's modern history.

I'm sure #AMLO will be a president for all Mexicans. pic.twitter.com/UE7oCDy4pP

