Tuvieron que pasar seís días para que ocho países de la Unión Europea (UE) firmaran un acuerdo que permitió este miércoles al barco de la ONG alemana Lifeline atracar en Malta con al menos 230 inmigrantes rescatados. El desembarco fue en el puerto de La Valeta, después de vivir días de incertidumbre y ser rechazados por Gobiernos como el de Italia.

Europa tomó la decisión una vez que, este martes, Francia les enviara un poco de luz. El presidente Enmanuel Macron anunció que “recibiría a solo una parte” de las personas.

Sin embargo, las palabras usadas por el primer ministro de Malta, Joseph Muscat, cuando anunció el acuerdo evidencian que no hay una comprensión real del drama de los inmigrantes. “Cada uno acogerá según su capacidad y no quiero dar números ahora, porque antes tenemos que ver las personas a bordo, su riesgo y situación. Tenemos que estudiar a cada caso y luego el número de menores no acompañados”, apuntó.

Los países que se ofrecieron son Malta, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Portugal, Francia, Bélgica y Holanda, los cuales “se repartirán los refugiados a bordo”, aunque ya advirtieron que “no serán acogidos aquellos que no cumplan los requisitos para la solicitud de asilo”.

Una situación similar vivieron los pasajeros del buque Aquarius, al esperar nueve días para llegar a Italia por la misma ausencia de una política clara de la UE para atender este tipo de situaciones que afectan a los inmigrantes.