La Fédération Internationale de Football Association (FIFA) hizo publica la canción oficial de la próxima Copa del Mundo (junio 2018), interpretada por Nicky Jam, en colaboración con el actor y rapero Will Smith y la cantante Efra Istrefi.

El tema en su música reúne varios géneros como: el dancehall y la electrónica con la influencia latina del puertorriqueño Nicky Jam, con versos en ingles y español.

“Ya empezó la rumba y estamos celebrando. Todo el mundo que me levante la mano. Estamos vivos, hay que disfrutarlo. Hoy nadie me detiene porque yo no sé parar”, es parte dela letra que subirá los animos durante le justa deportiva.

La producción musical estuvo a cargo de DJ y compositor Diplo. Según informó la FIFA en un comunicado, el sencillo es alegre y festivo como de ‘We Are One (Ole Ola)’ de Pitbull el ‘Waka Waka (This Time for Africa)’ de Shakira, las canciones de los anteriores mundiales de fútbol.

Para Nicky Jam, interpretar este tema es una experiencia “que sucede una vez en la vida (…) No hay muchos artistas que tengan el privilegio de decir que han sido parte esto. Estoy orgulloso y contento; algún día les diré a mis nietos que yo fui uno de ellos”, comentó Nicky Jam a la web de la FIFA.

En tanto, Will Smith señaló que “este proyecto supone una fusión de armonías, sabores eclécticos y géneros musicales. En definitiva, queremos ver al mundo bailando“.

“Live it up” tendrá su vídeo oficial para el 7 de junio y además los tres interpretes estarán en el Estadio Luzhnikí de Moscú el 15 de julio, antes del partido final del Mundial.

Esta no es la primera canción del mundial para este año, ya con esta obra suman cinco temas para el mundial aunque no oficiales, que enumeraremos a continuación:

“Команда 2018” (Equipo 2018), de los rusos Polina Gagarina y Egor Creed, que reune el pop, el dance y rap.

United by love, de la cantante y actriz uruguaya Natalia Oreiro con frases en español, “hoy ganamos todos somos uno (…) que la paz sea nuestra bandera es el mundial”, con ritmos como el dance, el pop y algo de samba brasileña.

Colors, Jason Derulo, Maluma – Colors, una fusión musical pop con algo de trap y reggaeton en ingles y español.

Ольга Бузова – Чемпион (Премьера клипа, 2018), en este tema musical reina la música electrónica.

Gianluca Vacchi, Sebastián Yatra – LOVE, es un tema en español latino al ritmo pop y música urbana latina.

Las canciones de los mundiales de fútbol son un símbolo de la fiesta deportiva que se vive cada cuatro años. Es de destacar, que no muchas son pegajosas y ni tienen letra. es más, investigaciones demuestras que no todos los mundiales tuvieron un tema musical.

La primera canción que se le realizó a un mundial fue en 1962, cuando Chile fue escogido país anfitrión, los chilenos no tardaron en sacar un tema musical para animar a las masas y al equipo a un ritmo bailable “El Rock del mundial”, firmada por Los Rambles, fue la primera versión utilizada, con un ritmo que rememora el estilo iconico de Elvis Presley.