Luego de nueve años de investigación y con la emisión de la segunda sentencia, la Audiencia Nacional de España condenó este jueves a 351 años de cárcel a 29 de los 37 acusados en el juicio por la primera época del caso Gürtel y al Partido Popular (PP) como partícipe a título lucrativo al considerar probado que se benefició económicamente de la trama que dirigía Francisco Correa.

La sentencia, publicada a través de un comunicado, consideró probatorio la contabilidad “B” del PP a través de los papeles del extesorero Luis Bárcenas, desde 1989, tiempos de José María Aznar, hasta 2008, ya con Mariano Rajoy en la presidencia del partido.

Francisco Correa, líder de la organización ejecutiva criminal, fue condenado a 51 años y Pablo Crespo (mano derecha de Correa en sus empresas y ex secretario de organización del PP) a 37 años y medio.

La sentencia reseña también que la Audiencia Nacional impuso una pena de 33 años de cárcel y más de 44 millones de euro de multa a Luis Bárcenas (exgerente y tesorero nacional del Partido Popular) y 15 años a su esposa, Rosalía Iglesias.

Guillermo Ortega (ex alcalde de Majadahonda) fue condenado a 38 años de prisión, Alberto López Viejo (ex consejero de Deportes y viceconsejero de Presidencia en la Comunidad de Madrid con Esperanza Aguirre) a 31 años y Jesús Sepúlveda (ex senado, ex alcalde de Pozuelo de Alarcón y ex marido de Ana Mato) a 14.

Además, fueron absueltos ocho de los acusados, entre ellos Álvaro Pérez, el hombre de la trama en Valencia.

La sentencia condena al PP, a Ana Mato (exministra de Sanidad) y a Gema Matamoros como partícipes a título lucrativo.

La Fiscalía Anticorrupción pidió el ingreso inmediato en prisión de todos los condenados.

Caja “B” probatoria

La sentencia de la primera época del caso Gürtel ha considerado “probada” por primera vez, la existencia de una contabilidad “B” en el Partido Popular.

Una caja “B” que se extendió “al menos desde 1989” y hasta como mínimo 2008, ya con Mariano Rajoy en la presidencia del partido.

Dicen los magistrados que esta caja “B” que era “una estructura financiera y contable paralela a la oficial, cuyas partidas se anotaban informalmente, en ocasiones en simples hojas manuscritas como las correspondientes al acusado Bárcenas, en las que se hacían constar ingresos y gastos del partido o en otros casos, cantidades entregadas a personas relevantes del partido” en forma de sobresueldos.

Pese a los casos probatorios de corrupción, el mandatario español, Mariano Rajoy, aseguró que los condenados trabajan con “honestidad”.

La inmensa mayoría de los políticos trabaja con honestidad y vocación de servicio público. Aún así, es lamentable cualquier caso de corrupción. En España hemos tomado numerosas medidas y ahora contamos con una legislación más exigente. #RajoyEnCope pic.twitter.com/syeBAilV2c — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) May 24, 2018

Asimismo, el líder del partido Podemos, Pablo Iglesias, dijo que una situación tan grave como la que se está viviendo merecería la presentación de una moción de censura, que apoyaría en el caso de que la presentara el líder del Partido Socialista Obrero Español Pedro Sánchez.

La sentencia de hoy debería tener como respuesta una moción de censura de la oposición. Estamos dispuestos a apoyar a Pedro Sánchez si la presenta. La democracia no puede soportar delincuentes a los mandos del Gobierno — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) May 24, 2018

El conocido presidente de la Comunidad Autónoma de Cantabria, Miguel Ángel Revilla se refirió al tema en su red social.