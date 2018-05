Faisal al-Miqdad, viceministro de Exteriores sirio, ha responsabilizado a la Casa Banca de incitar a otros países árabes a entrar en guerra con Damasco mientras proporciona “oxígeno” a los grupos terroristas radicados en el país.

En declaraciones este miércoles a la agencia rusa de noticias Sputnik, el vicecanciller aseguró que las declaraciones de EEUU sobre sus intenciones de retirar las tropas de Siria solo buscan “sacar dinero a los países árabes, esto les obligará a pagar más al tesoro estadounidense, que posiblemente está vacío, y además envolver a los países árabes en un conflicto directo con el Gobierno sirio”.

En la misma línea crítica, al-Miqdad denunció que el verdadero objetivo del bombardeo de pozos petroleros en Siria por parte de la coalición internacional liderada por EEUU es empobrecer al país.

“La coalición encabezada por EEUU atacó muchos pozos petrolíferos en Siria y saboteó la mayor parte de estos para que Siria no pueda usarlos e hizo que sea necesario pagar decenas de millones de dólares para reanudar su uso en esos territorios“, señaló Al-Miqdad.

Cabe recordar que, el pasado mes de abril, funcionarios de la administración Trump revelaron que Washington había solicitado la ayuda de sus socios en Oriente Medio (Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos (EAU), Catar y Egipto) para contribuir a “instaurar la estabilidad” en Siria.

El viceministro ha reiterado que los países árabes no deben participar en la destrucción del pueblo sirio, sino evitar que el conflicto alcance niveles mayores.

No obstante, y a pesar de que algunos países como Arabia Saudí no rechazaron la idea de Trump, Al-Miqdad asegura que estos no enviarán tropas a Siria como consecuencia de los asuntos internos en los que están envueltos: “Están atrapados en otros conflictos, en Yemen y en otros lugares“.

Con respecto a la supervivencia de grupos terroristas aislados y radicados en Siria, el vicecanciller considera que esta está supeditada al apoyo estadounidense:

“Consideramos que el oxígeno les llega a los grupos terroristas en Siria desde EE.UU. (…) Han recibido financiación y armas“, señaló. .

Al-Miqdad ha reiterado que, a pesar de las dificultades, el objetivo del gobierno es erradicar por completo la presencia de grupos extremistas en el país, después de que este lunes el ejército expulsara al grupo terrorista EIIL del campamento de refugiados palestinos de Al-Yarmuk, ubicado al sur de Damasco.

El diplomático informó que, tras la liberación de terroristas del sur de Damasco y zonas aledañas, se encontraron arsenales de armas suministradas por países occidentales, en particular EEUU.

“EEUU debe dejar de apoyar a los terroristas y respetar la soberanía de Siria y la elección del pueblo sirio“, zanjó el vicecanciller.