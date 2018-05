El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció la mañana de este jueves la cancelación de su reunión con el líder norcoreano, Kim Jong-un, que estaba prevista para el 12 de junio en Singapur.

El secretario de Estado estadounidense, Mike Pence, había dicho el lunes en una entrevista que Kim podía terminar como el líder libio Muammar Khadafi, derrocado y muerto. Declaraciones que generaron malestar en Corea del Norte y advirtieron no asistir al encuentro.

La Casa Blanca publicó la carta que escribió Trump que dice: “Lamentablemente, con base en la tremenda rabia y abierta hostilidad mostradas en su declaración más reciente, creo que es inapropiado, en este momento, tener esta reunión largamente planificada”.

“Habla de sus capacidades nucleares, pero las nuestras son tan masivas y poderosas que le pido a Dios que nunca tengan que ser utilizadas“, sentenció el mandatario.

También agradeció al líder norcoreano por la liberación de tres ciudadanos estadounidenses detenidos en la nación asiática. “Fue un gesto hermoso y muy apreciado”, escribió.

El presidente estadounidense deja la puerta abierta a celebrar el encuentro en el futuro si el líder norcoreano “cambia de opinión” sobre la necesidad de entablar una negociación.

