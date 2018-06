El encuentro entre el Jefe de Estado norteamericano, Donald Trump y su par norcoreano, Kim Jong-un se desarrollará en Singapur el 12 de junio, Estados Unidos centrará su esfuerzo para lograr que Corea del Norte abandone su programa nuclear militar.

Trump, señaló que decidió reactivar la cumbre este viernes después de leer una misiva entregada por el alto funcionario norcoreano, general Kim Yong-chol en su visita a la Casa Blanca. El Primer Mandatario estadounidense, afirmó “es carta muy interesante y en algún momento podría ser apropiado compartirla”.

El encuentro entre Trump y Kim será, el primero entre un líder norcoreano y un presidente estadounidense en activo.

A través de su cuenta en la red social twitter @realDonaldTrump destacó que “La reunión en Singapur con Corea del norte será, con suerte, el comienzo de algo grande… pronto lo veremos!”

Meeting in Singapore with North Korea will hopefully be the start of something big…we will soon see!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 5, 2018