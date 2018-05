Italia tiene un nuevo Primer Ministro, se trata de Giusseppe Conte. Es el personaje que logró consenso entre la ultraderechista Liga del Norte y el Movimiento 5 Estrellas (M5E), la agrupación que se presentó como anti-sistema y hoy parece una caricatura de éste.

Tal como en el famoso cuento italiano de Pinocho, el recién designado mandatario parece que le crecerá la nariz. En su currículum figurarían cursos universitarios inexistentes. Según un trabajo del The New York Times, en las universidades que citó Conte en su hoja de vida no figura su nombre como estudiante, cursante o egresado.

El diario La Repubblica de Roma, Conte pasó el martes justificando a los dirigentes del M5S los puntos dudosos de su currículum. Explicó que no realizó algún curso en estas universidades, como de hecho figura, sino que fueron contactos con profesores o consultas del material jurídico de sus archivos.

Eso no importa dicen…

El Movimiento 5 Estrellas (M5S) y la Liga Norte confirmaron que el jurista Conte iba a continuar como su propuesta para ser presidente de su Gobierno en Italia, a pesar de las dudas que han suscitado algunas partes de su currículum relativas a su estudios en prestigiosas universidades extranjeras.

Argumentaron entonces, “Conte es y sigue siendo el candidato a presidente del Gobierno del Movimiento 5 Estrellas y la Liga”, declaró el líder del M5S, Luigi Di Maio. El portavoz en el Senado del M5S, Danino Toninelli, también confirmó que no habrá cambios de opinión porque detrás de la figura de Conte “hay 11 millones de italianos” que le han votado. Un absurdo si recordamos que el Primer Ministro en Italia surge a partir de un proceso electoral de segundo grado.

Ni la Liga del Norte, ni el M5E ofrecieron a sus electores que Conte sería su candidato a Primer Ministro. Por tanto, la mentira parece estar asociada a ellos. Coincidencialmente, Beppe Grillo es uno de los dirigentes de los 5 Estrellas y suena muy parecido a Pepe Grillo, otro de los personajes del cuento de Pinocho.

¿Antisistema?

El M5E se presentó como una organización anti-sistema, o por lo menos así lo hicieron creer al mundo algunos medios de comunicación. Pero nada mas lejos de lo que representa Conte. Cofundador de la Asociación “Observatorio sobre los efectos económicos de la legislación” y forma parte de la Comisión Cultura de la Confindustria, la patronal italiana. Todo un “outsider” fabricado.

Conste es un extraño defensor de la “meritocracia”, o la entiende de forma particular, fabricándose los méritos propios. El periódico romano Il Messaggero informó que había recibido la confirmación de que el jurista no estudió en la Duquesne University de Pittsburgh (EEUU) y tampoco enseñó en la Universidad de Malta, como figura en su currículum.