El Gobierno de Estados Unidos anunció que este jueves publicará nuevos cambios en las reglas para la exportación de armas de fuego producidas en su territorio, informó Mike Miller, secretario interino de la Dirección de Control de Comercio de Defensa.

Se estima que la nueva medida movilice la supervisión de esas exportaciones del Departamento de Estado al Departamento de Comercio.

La normativa intenta facilitar a los fabricantes estadounidenses la venta de armas pequeñas, incluyendo rifles de asalto y municiones, a compradores extranjeros, indicó la agencia Reuters.

Por otra parte, Donald Trump, solicitó este martes al Congreso que revise la venta de unos 120.000 equipos armamentísticos como las municiones para ataques aéreos o las PGM (munición guiada de precisión) a Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos (EAU).

En un experimento por aumentar la venta de armas, el mandatario ha insistido en la importancia de la exportación armamentística para impulsar el crecimiento económico de su nación.

Estados Unidos en el comercio de armas juega un papel importante, por ejemplo su industria es una de las principales proveedoras de la Sedena (Secretaría de la Defensa Nacional de México).

Los informes de la Sedena detallarón que entre las empresas estadunidenses beneficiadas con contratos para venta de armas están: US Ordnance, Inc; Eurosports, Llc; Colt Defense, Llc; MLM International Corporation; Dillon Aero, Inc; Abrams Airborne Manufacturing, Inc; RM Equipment, Inc; Combinet Systems, Inc; Barret Fierarms Manufacturing, Inc; Knigts Armament Company, Llc; Nammo Talley, Inc; y United Tactical Systems, Llc, por mencionar algunas.

Según el último informe del Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), entre 2013 y 2017 la compra- venta de armas aumentó un 10% respecto a los cinco años anteriores, mayormente en Oriente Medio, Oceanía y Asía pese a la crisis económica, mientras que ha disminuido en Europa, África y América.

Para el estudio de SIPRI, publicado en marzo de este año, Estados Unidos lidera la lista de los mayores exportadores de armas a escala mundial con el 34% de las exportaciones. En este Ranking le siguen Rusia con 22%, Francia 6,7%, Alemania 5,8% y China 5,7%.