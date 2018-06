A propósito de su visita a Rusia, el presidente de Bolivia, Evo Morales, ofreció una entrevista exclusiva a la Agencia Sputnik, en la que denunció que “el neoproteccionismo norteamericano causa estragos en naciones vecinas o países pobres que hacen negocios con Estados Unidos” y, al mismo tiempo, representa “la cara más salvaje del neoliberalismo”, al levantar barreras arancelarias en aquellos rubros en los que no son competitivos.

“No compartimos, somos sinceros, las políticas de Estados Unidos. Por una parte, son de libre mercado y globalización, pero vuelve el neoproteccionismo, no para el pueblo norteamericano, sino para otras naciones norteamericanas. Era el gestor del libre mercado, pero muros para seres humanos. Entonces, lamentablemente yo diría que el dinero tiene más derechos que los humanos. Eso no se puede entender”, expresó.

De esta manera, el Presidente boliviano establece distancia con la administración actual de Washington, no sólo desde el punto de vista económico, sino también en el plano ideológico. “Tenemos profundas diferencias con el imperio norteamericano. Sin embargo, dentro de esta lucha ideológica, programática, hay países como Rusia o China que estamos por la vida, por la humanidad, respetando el derecho de la madre Tierra, y esa es nuestra tarea, un sistema de presidentes y autoridades que podamos compartir políticas para salvar al planeta”, comentó.

Además, Morales sostuvo que conversó con su homólogo ruso, Vladimir Putin, sobre la realidad mundial, las políticas de los países latinoamericanos, la actitud de EE. UU. en la región y la situación actual de Bolivia.

Plan Condor II

El líder de ascendencia Aymara abordó el tema referido a las “democracias y la seguridad nacional” como un nuevo Plan Condor de Estados Unidos en América Latina, para someter a gobiernos y pueblos de la región a los designios de sectores neoliberales.

“Mientras existan políticas de injusticia, de desigualdad, como las de (el presidente norteamericano, Donald) Trump, la lucha seguirá en los pueblos. (…) Se sabe muy bien que donde ha vuelto el neoliberalismo, ha vuelto ese modelo de saqueo y de sometimiento al Fondo Monetario Internacional y a las políticas norteamericanas. Eso nos fortalece para seguir luchando por la liberación democrática de nuestros pueblos”, sentenció.

Con relación a la situación de las fuerzas progresistas en América Latina, donde han perdido el poder político que tenían años atrás, y su relación de fuerza frente al imperialismo norteamericano, reconoció que “hacen falta bastantes expresidentes como Lula da Silva, como Hugo Chávez, como Néstor Kirchner y Rafael Correa. (…) Los procesos de la liberación de los pueblos de América Latina en cualquier momento volverán”.

“Primero debemos entender que, antes, los golpes ya no son militares, ahora son golpes judiciales o del congreso, y hasta con falsas acusaciones, como corrupción. Para expresidentes o presidentes de derecha no hay golpes judiciales, no hay golpes congresales. Sin embargo, para los de izquierda sí los hay, como el golpe a Dilma (Rousseff en Brasil). Yo leí bastante, hice el seguimiento al caso de Lula. Un juez qué decía: “No tengo pruebas contra Lula, pero son convicciones, acciones políticas (…) Es otra forma de implementar el Plan Cóndor en nuestros tiempos”, aseveró.

En el caso del candidato presidencial de Brasil , Lula da Silva, o la expresidenta argentina Cristina Fernández , aseguró que no están solos, ya que “los pueblos despiertan frente a esta clase de injusticias. Por tanto, tengo mucha esperanza y confianza en los movimientos sociales para recuperar democráticamente esas grandes aspiraciones de liberación en nuestra Patria Grande”.

Inversiones y geopolítica

También reconoció el deseo que tiene Rusia de cooperar con Bolivia y con toda América Latina. “Por razones de carácter geopolítico es importante la presencia de Rusia en América Latina”, aseguró.

“Seguimos con encuentros importantes para el bien de Bolivia, acabo de terminar una reunión con empresas del Estado de Rusia que tienen mucho interés en invertir en el tema del litio (…) También tuvimos en una reunión importante con el Ministerio de Desarrollo de Recursos Naturales y Medioambiente, con quien voluntades de cooperar (…) sobre todo en el tema del agua”, detalló.

Impulso al gas boliviano

Asimismo, reafirmó que Rusia y Bolivia abogan por ampliar el uso de sus reservas de agua. Este jueves “concluimos con una firma con la estatal rusa Gazprom, una gran inversión de 1.224 millones de dólares. Para mí y para Bolivia es un orgullo que la empresa más grande del mundo en reservas de gas, y también en explotación, esté presente en Bolivia. Una enorme alegría, es un gran avance”, resaltó el Mandatario.

Asímismo, afirmó que tienen planes de duplicar la producción de gas. “Gazprom produce diariamente de 1.200 hasta 1.500 millones de metros cúbicos. Nosotros apenas estamos por 60 (millones). Es una empresa con mucha experiencia, con mucho conocimiento y tecnología, es un paso histórico, inédito para Bolivia. (…) Con Gazprom damos un paso firme, decisivo, en tema de inversiones”.

Por último, concluyó que “en lo político también nos acompañamos y respetamos, saludamos al presidente Putin por buscar la multipolaridad en el mundo. Todos deberíamos sumarnos a las políticas de Putin para garantizar la paz mundial, con justicia social, será siempre nuestra responsabilidad, es un trabajo por el bien de la humanidad”.