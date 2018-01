Global Drug Survey (GDS) es una organización que realiza la encuesta de drogas más grande del mundo. Fue creada en 2011 por el psiquiatra Adam Winstock y en ella trabaja una red de expertos internacionales en el campo de las drogas, la salud, la epidemiología y las políticas públicas. GDS utiliza una plataforma de encuestas en línea y encriptadas, las que son completamente anónimas y en los últimos 5 años más de 450.000 personas han participado en ellas.

Esta encuesta, que es traducida a más de 20 idiomas y que cuenta con socios en más de 35 países, se centra, en asegurar que el consumo de drogas sea más seguro, independiente del estado legal del medicamento y además, tiene como desafío, garantizar que las personas que usan drogas reciban una voz, porque, según ellos, con demasiada frecuencia sus puntos de vista son desechados.

En GDS se declaran como independientes, al servicio de la comunidad e imparciales y con ello logran enfocarse en los problemas que a menudo pasan desapercibidos por las organizaciones tradicionales de investigación y los centros financiados por los gobiernos, como por ejemplo, el uso no dependiente de drogas y la exploración del impacto positivo del consumo de drogas en las vidas de las personas. Sus resultados son usados por distintas organizaciones

Por otro lado, esta organización en su página web, cuenta con distintos artículos de ayuda para consumidores de drogas, por ejemplo, información acerca del ácido gamma-hidroxibutírico (GHB) o éxtasis líquido, de los mercados negros de internet, de los riesgos del consumo excesivo de alcohol, de los nuevos tipos de drogas y de cómo hacer para dejar de consumir marihuana, todos producto de la información conseguida en las encuestas de años anteriores.

En ese sentido, también cuenta con un artículo llamado “Lost your drug virginity?” (¿cuándo perdiste tu virginidad de drogas?) en el que puedes recibir consejos si no has consumido nunca drogas y quieres hacerlo de manera segura, para evitar una mala experiencia o una sobredosis. Además, señala que para tener un mejor viaje debes hacerlo con personas de confianza y con más experiencia y evitar grandes consumos de drogas que pueden generarte una sobredosis letal como el MDMA o la cocaína.

En cada uno de los artículos que esta organización presenta, te invita a que participes en la encuesta, puesto que, la información recabada en los años que se ha realizado, ha sido de mucha utilidad, generando avances en la información del consumo de drogas de manera segura y en los tratamientos para las personas con un mayor grado de adicción.

Si quieres participar en la encuesta, sólo debes ser mayor de 16 años, disponer de no más de 30 minutos de tu tiempo y tener la intención de ayudar a los expertos que analizan estas encuestas.

