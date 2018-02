Desde este martes, un tribunal militar de Israel juzga a puertas cerradas en una prisión militar de la Cisjordania ocupada, a la adolescente palestina Ahed Tamimi, acusada de golpear con sus puños en el patio de su casa a un militar israelí.

Tamimi está acusada de doce cargos, entre ellos de atacar a las fuerzas de seguridad en cinco ocasiones, amenazar, arrojar piedras y “participar en manifestaciones violentas”.

La joven, que reaccionó contra un militar luego de que su primo de 14 años recibiera un balazo en su cara por parte de las fuerzas israelíes, podría enfrentar una pena de hasta diez años de prisión, pese a ser menor de edad.

En la misma oportunidad, y por el mismo hecho, a comienzos de enero fueron arrestadas su madre, acusada de cinco cargos y con la que comparte prisión, y su prima, que está en libertad bajo fianza.

La familia de la joven pidió el acompañamiento internacional y de la prensa en la próxima audiencia, convocada por el tribunal militar para el 11 de marzo.

Mientras, la abogada de la joven, Gabi Lasky, centró la defensa de la joven en la ilegalidad de la ocupación israelí, tal como la considera la Organización de Naciones Unidas, ONU.

“La ocupación no es legal, así que la legalidad de una corte militar de la ocupación es cuestionable. Esto es lo que debería ser puesto a juicio”, dijo Lasky, abogada mexicana-israelí.

Durante la primera sesión de la vista oral el juez del tribunal militar ordenó el desalojo de periodistas y observadores diplomáticos de varios países que acompañan a la adolescente y su familia.

Lasky reiteró que es nulo todo el proceso legal que se le sigue a la joven palestina, que cumplió recientemente 17 años estando en prisión y que permanece detenida desde hace casi dos meses.

“La ocupación debería ser atemporal y, al no serlo, no es legal. Israel ha dejado claro que no lo es, tanto por los asentamientos como por la nueva ley de anexión de las colonias”, afirmó la abogada, agregando que “es hora de que empecemos a hablar no solo de la violación de los derechos por la ocupación, sino hablar de nuevo de la ilegalidad de la ocupación”.

También denunció que Israel hace diferencia en la aplicación de las leyes entre los colonos judíos que ocupan Cisjordania, a los que no se les aplica la ley militar, y los jóvenes palestinos, que sí son sometidos a este sistema.

La abogada dijo que esto demuestra que “son dos sistemas legales separados que se aplican a dos pueblos diferentes de acuerdo a su etnicidad. Esto es apartheid y es ilegal”.

