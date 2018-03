Es catalana, pero algunos pacientes no le creen. La doctora Ángeles Boleko Ribas (34) es cirujana y nació en Barcelona. Como es una mujer negra, muchos pacientes asumen que es extranjera e incluso la felicitan por hablar catalán.

“Lo más irritante es lo que sucede de tanto en tanto con el halago que me suelta un/a paciente al contestarle en catalán: ‘¡qué bien hablas el catalán, te felicito!’. A lo que yo tengo que contestarle (a veces con humor, otras ya de forma más brusca pues resulta tedioso) ‘¿por qué no debería hablarlo? ¡Si soy catalana!’”, relató en entrevista con el portal de la comunidad Afroféminas.

La doctora Boleko cuenta que de niña quiso ser cirujana y se entusiasmó viendo la serie E.R. Su único referente fue su madre, quien se desempeña como matrona.

Relata que en el colegio sufrió bullyng y que eso esculpió su personalidad. “Obviamente, lo que me ha condicionado más en mi vida, lo que me ha forjado el carácter que tengo hoy en día, es mi infancia. ¿En qué sentido? Soy dura porque no había otra. Porque aprendí desde muy pequeña a ser ‘la nota de color’ y, a base de palos, como todxs lxs negrxs que no crecen rodeadxs de negrxs y que son la minoría en su país de nacimiento, renuncié a darme por vencida y a la larga aprendí a no verme afectada por el rechazo ocasional de gente ignorante”, comentó.

En la facultad recuerda solo a “una chica mestiza” menor que ella, sin embargo, no se vio expuesta a episodios de maltrato, No así cuando estaba terminando la universidad. “Me topé con gente que realmente me lo puso difícil, tanto que me hicieron dudar de mí y de mis capacidades por primera vez en mi vida y, en algún momento, hasta consiguieron que pensase que si ellas eran un ejemplo de aquello en lo que me iba a convertir una vez finalizada la residencia, no quería ser cirujana”, afirmó Ángeles Boleko Ribas.

“Todavía hoy me planteo si el bullying que sentí de parte de una adjunta en concreto se debió a ser mujer y negra o sencillamente porque sí. Afortunadamente, de todo se aprende y hoy en día, lo recuerdo como algo positivo pues cada logro de mi parte, lo interpreto como un portazo en la cara de esa persona. Mi trayectoria ha transcurrido, luego de ese período, relativamente sin tanta hostilidad. Nunca me he encontrado con ningún paciente abiertamente racista, que haya rechazado mi atención médica por ser negra. No obstante, como bien plasmáis en vuestras publicaciones, existe algo llamado microracismos y de esos tengo un montón de ejemplos para dar. Esos y los micromachismos, según los cuales una mujer –más aún siendo negra– es interpelada como la ‘chica’ que le ha de traer la cuña o que le ha de facilitar el desayuno o cambiarle el pañal…”, agrega la médica catalana.

La doctora Boleko cree que su presencia en el hospital “es un bien añadido”. Dice que “España ya no es ese país de pandereta de ‘Bienvenido Mr Marshall’. La diversidad racial siempre suma”, sentencia.

El Ciudadano

Fuente: Afroféminas