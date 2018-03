Durante este miércoles se presentó en Nueva York una nueva colección de muñecas Barbie de la empresa Mattel. En esta edición, los juguetes personifican distintas mujeres de la historia que, de acuerdo a la visión de la empresa, encarnan valores positivos. Pero a menos de 24 horas de su lanzamiento, una de las muñecas se ha visto envuelta en la polémica por el uso de la imagen de la artista que la inspira: Frida Khalo.

La familia de la reconocida mexicana publicó en su cuenta de Twitter un comunicado donde aseguran que Mattel y su proyecto Barbie “Inspiring Woman” Series Frida Khalo Doll, no cuenta con los derechos de imagen de la artista y que la empresa “fue víctima de un engaño y/0 su indebido actuar deriva del previo desconocimiento sobre la titularidad de los derechos mencionados”.

Según el documento es María Romero, nieta de Frida Khalo, la única titular sobre los derechos de la imagen de esta última y la única “facultada para autorizar su uso”, indicando además que si Mattel no se hace responsable, deberán tomar “acciones legales”.

Comunicado oficial de la Familia Kahlo referente al lanzamiento de la @barbie en honor a #FridaKahlo de @Mattel / Official statement from the Kahlo Family regarding the launch of Mattel's Frida Kahlo "Sheroe" Barbie: pic.twitter.com/7ProPd7c30

— Frida Kahlo (@FridaKahlo) March 8, 2018