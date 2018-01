A través de su plataforma digital favorita, Twitter, Donald Trump realizó una premiación llamada “Fake News Awards”, en la que destaca los errores en distintas noticias que intentaron ser críticas con su gestión pero que realmente eran falsas en el año 2017. La premiación iba desde errores menores de los periodistas en redes sociales, hasta informes de noticias de medios importantes. La lista es liderada por el New York Times, seguido de la cadena ABC, la CNN, la revista Time y The Washington Post.

La lista fue publicada en la web oficial del Comité Nacional del Partido Republicano a través de un informe donde exponen los errores periodísticos. “2017 ha sido un año de implacable parcialidad, de coberturas mediáticas desleales e incluso de noticias completamente falsas. Los estudios han demostrado que más del 90% de la cobertura mediática sobre el presidente Trump es negativa”, de esta manera comienza el escrito.

El primer lugar se lo lleva Paul Krugman del New York Times con un artículo del 2016 titulado “The economic fallout” (las consecuencias económicas), donde se analizan las posibles consecuencias económicas con la llegada del empresario al poder.

En segundo lugar se ubica una información de la cadena ABC en la que se aseguraba que el ex asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Michael Flynn, iba a declarar ante la comisión de investigación que el presidente le ordenó que estableciera contactos con el gobierno ruso, de lo que después tuvieron que retractarse.

En total, CNN recibió cuatro de los diez “premios”, seguido por The New York times con dos y el rotativo The Washington Post, las revistas Time y Newsweek y la cadena ABC con uno cada uno.

A pesar de recibir un respaldo por parte del Partido, hubieron miembros de este que criticaron el actuar de Trump, entre ellos los senadores, John McCain y Jeff Flake, que señalaron como “sin precedentes ni sentido” los ataques de Trump hacia la prensa.

El Ciudadano