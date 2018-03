La popular aplicación por mensajería WhatsApp prepara una nueva actualización que incluye dos cambios en los chats.

Entre ellos se encuentra uno que permitirá ver si un mensaje ya recibido es reenviado nuevamente.

Se alertará con la palabra ‘reenviado’, informó el miércoles el portal WABetaInfo, que se caracteriza por revelar las novedades de WhatsApp.

The new “Forwarded Message” feature notifies you or the recipient that the message has been forwarded.

It is NOT about SPAM !

“Forwarded message” will appear if the message has been forwarded at least once.

[AVAILABLE IN FUTURE] pic.twitter.com/a2MAIKaJ6m

— WABetaInfo (@WABetaInfo) February 28, 2018