A la mayoría de las personas suelen aparecerles ampolla en los pies y en las manos. Pero, también pueden salir en otras partes del cuerpo. Sin embargo, la reacción primate ante estas apariciones es pincharla, obviando que es una herida menor que amerita ser tratada.

En casi todos los casos es común que las ampollas surjan por la fricción de la piel con alguna superficie. Un ejemplo de ello, es el roce del talón u otras zonas del pie con el zapato. Así mismo, se originan con quemaduras.

Las ampollas pequeñas se curan solas y en corto tiempo. En cambio, las grandes o de gran protuberancia que causan mayor malestar deben ser tratadas de manera sencilla para disminuir las molestias.

Entre los seis tips para curarla se recomienda no reventarlas, puesto que la piel que cubre la ampolla ayuda a evitar infecciones. Este líquido es reabsorbido por el cuerpo y luego desaparece el malestar.

No obstante, si la ampolla por sí sola se reventó deja que el fluido salga y posteriormente, limpia con una gasa estéril la zona y cúbrela el área con una banda (curita) o gasa.

Hay ampollas que están lejos de la fricción, ante esta situación debes dejarla descubierta para que el aire ayude a sanarla.

Puedes pinchar la ampolla para eliminar la presión si su color se torna de transparente a oscuro. Antes lava la zona con agua y jabón. Recuerda la piel suelta no la arranques porque protege la zona. Luego aplica yodo para eliminar las bacterias existentes y por último, cubre la zona con gasa estéril o banda.

La piel seca puede eliminarse solo si está levantada y debe ser después de unos días. Otro aspectos importante a considerar, es que no puedes usar productos que no sean para este tipo de heridas de la piel, puesto que se podría generar una infección no esperada.

Si la ampolla fue generada por una quemada no tienes otras alternativa que acudir al médico, porque estas, no solo son muy dolorosas, sino que requieren de un tratamiento específico que evitará un mayor riesgo de infección.