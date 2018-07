Los precios del petróleo se desplomaron este lunes más de 4%, bajando al mínimo de hace tres meses, por la apertura de los puertos de Libia a la exportación de petróleo y la percepción de los operadores sobre posibles aumentos de suministro por parte de Rusia y otros productores miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

Los futuros del crudo Brent, procedente del Mar del Norte de Europa, cayeron 3,06 dólares ($) por barril, para cerrar en $ 72,27 el barril, una caída de 4,1 %, mientras que los futuros del crudo de West Texas Intermediate (WTI) cayeron $ 2,87, ubicándose en $ 68,14 por barril, una pérdida del 4 %.

El descenso del Brent lo llevó a su punto más bajo desde mediados de abril, pérdidas que fueron compensadas por las ganancias de los operadores de finales de la semana pasada, cuando el crudo subió por cortes de suministro en Libia, una disputa laboral en Noruega y disturbios en Irak.

Rusia y otros productores de petróleo podrían aumentar la producción en un millón de barriles por día (mmbpd) o más, si la escasez llega al mercado, adelantó el viernes a la prensa el ministro de Energía ruso, Alexander Novak. Mientras que Estados Unidos evalúa utilizar su reserva estratégica de petróleo, que agregaría suministros al mercado.

Irán: Es arbitrario subir el bombeo

El Gobierno de Irán acusó a Arabia Saudita de producir por encima de la cuota pactada en el acuerdo de recorte, lo que podría afectar la estabilidad del mercado petrolero en los próximos meses, escribió el ministro de Petróleo, Bijan Zanganeh, en una carta enviada al ministro de Energía saudí, Khalid al-Falih, según la agencia Shana.

La OPEP acordó con Rusia y otros aliados productores de petróleo el mes pasado aumentar la producción a partir de julio, con Arabia Saudita prometiendo un aumento de la oferta “medible”, pero sin dar cifras específicas.

“La decisión mencionada no garantiza a los países miembros el derecho a exceder su nivel de producción por encima del nivel asignado decidido, ni el derecho a redistribuir los compromisos de ajuste de producción no cumplidos entre los países miembros”, reprochó el ministro iraní, según la agencia Reuters.

La carta de Zanganeh se produce después de que Falih, quien preside un comité conjunto de la OPEP y no OPEP, que supervisa el cumplimiento de la producción, escribió a la Organización la semana pasada diciendo que los volúmenes de conformidad individuales ya no se informarán. Irán no estuvo de acuerdo y criticó los planes de Arabia para aumentar la producción por encima de su objetivo.

Reunión del Comité de monitoreo en Viena

El gobernador de la OPEP iraní, Hossein Kazempour Ardebili, asistirá el miércoles a una reunión conjunta de la OPEP y el comité de supervisión en Viena, dijeron dos fuentes a la agencia Reuters.

El comité, conocido como el JTC y presidido por Arabia Saudita, analiza el nivel de cumplimiento del pacto de producción. Irán no está en el comité, que incluye a Rusia, los Emiratos Árabes Unidos, Omán, Kuwait, Argelia y Venezuela.