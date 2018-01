El nuevo presidente del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent, exigió este miércoles que se ponga fin “inmediatamente a la intervención del Estado y de las instituciones” catalanas, en lo que fue su primer discurso ante el pleno, tras ser elegido con 65 votos a favor.

En su intervención, Torrent lamentó que los ocho diputados encausados no pudieran asistir al hemiciclo: “No sería responsable si no denunciara los ocho escaños vacíos”, sostuvo, añadiendo que “defenderé que se puedan oír las 135 voces del Parlamento, los que están y los que no pueden estar aquí”.

El diputado, perteneciente a Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), advirtió que la Cámara no censurará ningún tema bajo su presidencia, incluidos los vinculados a la independencia de Cataluña. “En el Parlament se podrá hablar de todo”, aseguró, reiterando que su primer objetivo es “volver a poner la institución al servicio de la ciudadanía y no de las fuerzas del artículo 155 de la Carta Magna, y materializar el mandato democrático surgido de las urnas el pasado 21 de diciembre”.

“Más allá de las convicciones políticas y personales están los principios, y yo quiero hacer de la democracia y la convivencia los pilares fundamentales de mi mandato”, concluyó.

Recordemos que en la víspera, el líder de Junts per Catalunya y presidente depuesto de Cataluña, Carles Puigdemont, había renunciado a su voto delegado en la constitución del Parlament, para así evitar un recurso del gobierno ante el Tribunal Constitucional.

