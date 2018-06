El Jefe de Estado Vladímir Putin ha firmado la ley de contramedidas a las sanciones antirrusas. La herramienta jurídica sobre las acciones inamistosas de EE.UU. u otros Estados extranjeros fue adoptada por la Duma Estatal (Cámara Baja del Parlamento ruso) el 22 de mayo y aprobada por el Consejo de la Federación (Cámara Alta) el pasado 30 de mayo.

La ley permite prohibir o limitar la importación y exportación de mercancías o materias primas por parte de las organizaciones que estén bajo jurisdicción de países inamistosos. No obstante, estas medidas no deben afectar las mercancías vitalmente importantes que no tengan análogos en Rusia ni en otras naciones.

De igual manenra, la ley establece que las circunstancias que sirven de motivo para establecer contramedidas desaparecen, el gobierno ruso también eliminará las medidas adoptadas.

Las contramedidas son impuestas y suprimidas por decisión del Presidente. Estas decisiones también pueden ser adoptadas por el Jefe de Estado a partir de las propuestas del Consejo de Seguridad de Rusia.

Putin resaltó además que la política de sanciones causa “un daño evidente a los intereses de los países de la Unión Europea y Rusia. Agregó que “los países occidentales buscan detener el aumento de la capacidad de defensa de Rusia”

Igualmente el Jefe de Estado ruso, culpó, culpó a Estados Unidos de las dificultades para organizar una cumbre con el presidente Donald Trump.

Por su parte, Trump dijo en marzo que los dos líderes se reunirían pronto. Pero desde entonces los frágiles vínculos entre Washington y Moscú se han tensado todavía más.